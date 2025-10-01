ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΚΟΣΜΟΣ
FED Λίζα Κουκ Ντόναλντ Τραμπ

Παραμένει στη Fed η Λίζα Κουκ μέχρι την εκδίκαση της απόλυσης από το Τραμπ, αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο

Για τον Ιανουάριο είναι προγραμματισμένη η εκδίκαση της υπόθεσης όταν οι δύο πλευρές θα εκθέσουν τα επιχειρήματά τους

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επέτρεψε την Τετάρτη στη Λίζα Κουκ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, να παραμείνει στη θέση της εν αναμονή της εκδίκασης της υπόθεσης τον Ιανουάριο.

Υπενθυμίζεται ότι η Κουκ είχε απολυθεί από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με τον ισχυρισμό ότι διέπραξε απάτη σχετικά με υποθήκη για κατοικία.

Τον ερχόμενο Ιανουάριο οι δύο πλευρές θα εκθέσουν προφορικά ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου τα επιχειρήματά τους σχετικά με το αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε νόμιμο λόγο να την απολύσει.

Η κίνηση του δικαστηρίου αποτελεί πλήγμα για τον Τραμπ, σχολιάζει το CNBC, ο οποίος επανειλημμένα και χωρίς επιτυχία ζήτησε από τα ομοσπονδιακά δικαστήρια να του επιτρέψουν να απολύσει χωρίς καθυστέρηση την Κουκ από το ΔΣ της Fed.

Απέναντι στους ισχυρισμούς του Τραμπ, η Κουκ αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τις δηλώσεις που έκανε κατά την υποβολή αίτησης για υποθήκες σε δύο σπίτια που της ανήκουν στο Μίσιγκαν και τη Τζόρτζια.


