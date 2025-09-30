Θα μειώσουμε τις τιμές των φαρμάκων 100%, λέει ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Φάρμακα Μείωση Τιμές

Θα μειώσουμε τις τιμές των φαρμάκων 100%, λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε πως οι μειώσεις των τιμών σε ορισμένα φάρμακα θα φτάσουν και το 300%

Θα μειώσουμε τις τιμές των φαρμάκων 100%, λέει ο Τραμπ
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του θα μειώσει τις τιμές των φαρμάκων κατά 100% ή και παραπάνω, μιλώντας ενόψει της ανακοίνωσης που πρόκειται να κάνει αργότερα για τη συμφωνία με τη φαρμακοβιομηχανία Pfizer για τη μείωση της τιμής πολλών φαρμάκων.

Ο Τραμπ δεν εξήγησε πώς θα γίνει αυτή η μείωση. «Πιστεύω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που θα κάνουμε. Θα μειώσουμε τις τιμές των φαρμάκων κατά 100%, σε ορισμένες περιπτώσεις κατά 300% ή και περισσότερο», είπε στους δημοσιογράφους καθώς έφτανε στον Λευκό Οίκο, μετά την ομιλία του στη στρατιωτική ηγεσία στο Κουάντικο.

Ένα στέλεχος του Λευκού Οίκου είπε νωρίτερα ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει έναν ιστότοπο για την πώληση φαρμάκων στους Αμερικανούς πολίτες, που θα ονομάζεται TrumpRx. Η Pfizer θα ξεκινήσει πωλήσεις ορισμένων φαρμάκων της απευθείας στους καταναλωτές μέσω αυτού του ιστοτόπου.

Η εταιρεία, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να ανακοινώσει ότι θα επενδύσει 70 δισεκατομμύρια δολάρια στην έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων καθώς και στην εγχώρια βιομηχανία.

Τον Ιούλιο ο Τραμπ έστειλε επιστολές σε 17 μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, ζητώντας τους να μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων τους στα επίπεδα στα οποία πωλούνται στο εξωτερικό και απαίτησε να απαντήσουν με δεσμευτικές προτάσεις μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου.

Η Pfizer θα είναι η πρώτη εταιρεία που θα ανακοινώσει μια συμφωνία με τον Λευκό Οίκο.

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - «Παράθυρο» για νέες αυξήσεις και το 2026

Γαλλία: Νεκρός ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στο Παρίσι - Βρέθηκε στο κενό από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου

Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3-4 ημέρες για να απαντήσετε, αν αρνηθείτε το Ισραήλ θα κάνει αυτό που πρέπει
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης