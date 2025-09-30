Επίθεση Στάρμερ στην ακροδεξιά: Κάλεσε τους ψηφοφόρους να απορρίψουν τον «δρόμο της παρακμής»

Κλείσιμο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, του οποίου η αντιδημοφιλία έχει κορυφωθεί, ζήτησε σήμερα να απορριφθεί "ο δρόμος της παρακμής" που προτείνει η ακροδεξιά και υπεραμύνθηκε της πολιτιστικής ποικιλομορφίας του Ηνωμένου Βασιλείου, σε μια μαχητική ομιλία που εκφώνησε στο ετήσιο συνέδριο τουΟ Στάρμερ είναι στην εξουσία μόνο δεκαπέντε μήνες, αλλά βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο στις δημοσκοπήσεις. Η πολιτική του τίθεται υπό αμφισβήτηση, ακόμη και στο εσωτερικό του κόμματός του, ενώ το ακροδεξιό κόμμα Μεταρρύθμιση του Ηνωμένου Βασιλείου (Reform UK) βρίσκεται στην κορυφή των προθέσεων ψήφου.Στο Λίβερπουλ, στη βόρεια Αγγλία, σε μια ομιλία που θεωρήθηκε από πολλούς κρίσιμη για το μέλλον του στη Ντάουνινγκ Στριτ, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε ένα "σταυροδρόμι", καλώντας τους Βρετανούς να επιλέξουν την "ευπρέπεια" και την "ανανέωση" μαζί του, αντί την επιλογή της "διαίρεσης" και της "αποστροφής" με το Reform UK και τον ηγέτη του, τον Νάιτζελ Φάρατζ.Ο τελευταίος "δεν αγαπάει το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν πιστεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και θέλει να σας κάνει να αμφιβάλλετε όσο κι εκείνος", δήλωσε, προτού ξεκινήσει μια μακρά ομιλία για να υποστηρίξει την πολυπολιτισμικότητα της βρετανικής κοινωνίας, υπό τα ένθερμα χειροκροτήματα στην αίθουσα."Εάν λέτε ή ακούτε ότι κάποιος δεν μπορεί να είναι Άγγλος ή Βρετανός λόγω του χρώματος του δέρματός του, ότι οι πολυπολιτισμικές οικογένειες πρέπει να απολογηθούν, ότι οι άνθρωποι που έχουν ζήσει εδώ γενιές ολόκληρες πρέπει τώρα να απελαθούν, τότε, ακούστε με καλά, θα σας πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις", τόνισε.Ο Στάρμερ απαντούσε κυρίως σε μια πρόσφατη πρόταση του Reform UK που θέλει, αν έρθει στην εξουσία, να καταργήσει την άδεια μόνιμης παραμονής. Απαντούσε επίσης στην άνοδο ενός αντιμεταναστευτικού αισθήματος που πρόσφατα εκφράστηκε μέσα από μια σειρά διαδηλώσεων στη χώρα, εκ των οποίων μια μεγάλη κινητοποίηση στο Λονδίνο στα μέσα Σεπτεμβρίου μετά το προσκλητήριο του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον.Το κόμμα Reform UK έχει πέντε βουλευτές αλλά τρέφει μεγάλες φιλοδοξίες για την εκλογή του, κυρίως σε σημαντικές τοπικές ψηφοφορίες που έχουν προγραμματιστεί τον Μάιο.Ωστόσο ο Κιρ Στάρμερ προσπάθησε επίσης να εμφυσήσει έναν άνεμο αισιοδοξίας για το μέλλον της Βρετανίας και κυρίως για την οικονομία της, όταν η κυβέρνησή του κατηγορείται συχνά για την έλλειψη θετικού οράματος για τη χώρα.Απαριθμώντας τα μέτρα που έχει ήδη λάβει για την κατασκευή περισσότερων κατοικιών, τη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας ή την επέκταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ο Στάρμερ επέμεινε στο γεγονός ότι "η κύρια αποστολή της κυβέρνησης αυτής είναι η ανάπτυξη της οικονομίας, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου" όλων των Βρετανών.Ο ηγέτης των Εργατικών προειδοποίησε ωστόσο ότι αυτό "απαιτεί αποφάσεις που δεν είναι ούτε ανέξοδες ούτε εύκολες", έναν μήνα πριν από την παρουσίαση ενός δύσκολου προϋπολογισμού, εγείροντας φόβους για αυξήσεις των φόρων.