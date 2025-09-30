Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν δύο οικισμούς στην περιφέρεια Ντονέτσκ, λέει η Μόσχα
Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν δύο οικισμούς στην περιφέρεια Ντονέτσκ, λέει η Μόσχα

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διακρίνονται στρατιώτες που κρατούν ψηλά μια ρωσική σημαία να προωθούνται στο Σαντριχολόβε

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν δύο οικισμούς στην περιφέρεια Ντονέτσκ, λέει η Μόσχα
Ρωσικά στρατεύματα έθεσαν υπό τον έλεγχό τους δύο οικισμούς στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα. Το Κίεβο δεν επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό αυτόν, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαπίστωσε πρόοδο στην αντεπίθεση που έχουν εξαπολύσει οι ουκρανικές δυνάμεις κοντά στην πόλη Ντομπροπίλια, στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως δυνάμεις του ελέγχουν πλέον τις κοινότητες Σαντριχολόβε και Ζαρίτσνε, βορειοανατολικά του Σλοβιάνσκ – μιας από τις πόλεις που βρίσκονται στο στόχαστρο των εισβολέων καθώς συνεχίζουν την προέλασή τους προς δυσμάς. Ακολούθησε ανακοίνωση του Ρώσου υπουργού Άμυνας, στην οποία ο Αντρέι Μπελαούσοφ συνεχάρη τη μονάδα που κατέλαβε την κοινότητα Ζαρίτσνε (ή Κίροβσκ όπως ήταν το όνομά της παλαιότερα).

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διακρίνονται στρατιώτες που κρατούν ψηλά μια ρωσική σημαία να προωθούνται στο Σαντριχολόβε.



Τα στρατεύματα της Μόσχας συνεχίζουν την προέλασή τους στο ανατολικό και νότιο τμήμα της Ουκρανίας, ανακοινώνοντας σχεδόν καθημερινά την κατάληψη κοινοτήτων. Η Μόσχα δεν δίνει στη δημοσιότητα στοιχεία για τις απώλειες των δυνάμεών της, αλλά στρατιωτικοί αναλυτές και ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως είναι μεγάλες.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, ο Ζελένσκι ανέφερε πως συνεχίζεται η αντεπίθεση των ουκρανικών δυνάμεων στα περίχωρα της Ντρομπροπίλια – κοντά στον στρατηγικής σημασίας κόμβο του Ποκρόβσκ – υποστηρίζοντας πως έχει ανακτηθεί ο έλεγχος μιας περιοχής περίπου 175 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Κλείσιμο


Ο Ουκρανός πρόεδρος παραδέχθηκε πως «δεν είναι εύκολη» η κατάσταση στο Κουπιάνσκ – πόλη που υφίσταται σφοδρές επιθέσεις εδώ και καιρό στη βορειοανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου – καθώς και σε ορισμένες περιοχές του Ντονέτσκ και του Ντνιπροπετρόφσκ. Διαβεβαίωσε όμως ότι οι Oυκρανοί στρατιώτες «κάνουν ό,τι μπορούν για να υπερασπιστούν τις θέσεις τους».


