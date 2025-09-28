Τουλάχιστον 39 νεκροί και περισσότεροι από 50 τραυματίες στην Ινδία - Ποδοπατήθηκαν σε προεκλογική συγκέντρωση ηθοποιού
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία Προεκλογική εκστρατεία Νεκροί

Τουλάχιστον 39 νεκροί και περισσότεροι από 50 τραυματίες στην Ινδία - Ποδοπατήθηκαν σε προεκλογική συγκέντρωση ηθοποιού

Νεκροί είναι 13 άνδρες, 17 γυναίκες, τέσσερα αγόρια και πέντε κορίτσια, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό - «Βιώνω αφόρητο, απερίγραπτο πόνο και θλίψη», δήλωσε ο δημοφιλής ηθοποιός Βιτζέι

Τουλάχιστον 39 νεκροί και περισσότεροι από 50 τραυματίες στην Ινδία - Ποδοπατήθηκαν σε προεκλογική συγκέντρωση ηθοποιού
7 ΣΧΟΛΙΑ
Τουλάχιστον 39 νεκροί και περισσότεροι από 50 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός της τραγωδίας που σημειώθηκε χθες Σάββατο σε προεκλογική συγκέντρωση στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού της νότια Ινδίας, όπου ποδοπατήθηκαν υποστηρικτές του κόμματος που ίδρυσε ο δημοφιλής ηθοποιός Βιτζέι.

«Μέχρι στιγμής, 39 είναι οι νεκροί (13 άνδρες, 17 γυναίκες, τέσσερα αγόρια και πέντε κορίτσια) και 51 τραυματίες (26 άνδρες και 25 γυναίκες) δέχονται ιατρική φροντίδα», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης Μ.Κ. Στάλιν σε δημοσιογράφους στην Καρούρ, την πόλη όπου συνέβη το ποδοπάτημα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης του κόμματος TVK.

Ο 51χρονος Βιτζέι – δημοφιλής ηθοποιός εδώ και τρεις δεκαετίες – προσελκύει τεράστια πλήθη στις συγκεντρώσεις του από τότε που ίδρυσε το κόμμα TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) ενόψει των κρατιδιακών εκλογών που θα διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου έτους.



Βίντεο που μεταδίδουν ινδικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν χιλιάδες υποστηρικτές του να συνωστίζονται γύρω από το όχημα στο οποίο επέβαινε. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ο Βιτζέι διακρίνεται να πετάει μπουκάλια με νερό προς ημιλιπόθυμους υποστηρικτές του και να απευθύνει έκκληση στην αστυνομία για βοήθεια, καθώς η κατάσταση είχε γίνει ανεξέλεγκτη.



Κλείσιμο
«Η καρδιά μου έχει ραγίσει. Βιώνω αφόρητο, απερίγραπτο πόνο και θλίψη», δήλωσε ο Βιτζέι σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.






Δεκάδες γιατροί από γειτονικές περιοχές έσπευσαν στην Καρούρ για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης.

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στην Καρούρ, στο Ταμίλ Ναντού, είναι βαθύτατα λυπηρό», δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.






Ειδήσεις σήμερα:

Οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Παίρνουν ακόμη και πάνω από €120.000 ετησίως, λέει ο Δήμας

Καπετάν Κώττας: Ο Παύλος Μελάς, η προδοσία και το τραγικό τέλος του Κώττα

Με «βαρύ» παρελθόν ένας εκ των συλληφθέντων του κυκλώματος ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ - Είχε πυροβολήσει αστυνομικό το 2012
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης