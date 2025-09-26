Απορρίφθηκαν οι κατηγορίες για τρομοκρατία σε βάρος ράπερ των Kneecap - Δείτε βίντεο



«Κερδίσαμε»



Η εμφάνισή τους στο Glastonbury και η λογοκρισία από το BBC

Ένα ακόμα μέλος του συγκροτήματος, ο ράπερ γνωστός ως(πραγματικό όνομα του οποίου είναι Νίσα Ο’ Κάριεαλαιν) δήλωσε στο BBC News NI ότι «αισθάνονται υπέροχα».«Είμαστε χαρούμενοι που τελείωσε, μπορούμε να μιλάμε για την Παλαιστίνη και να σταματήσουμε να μιλάμε για τους Kneecap», είπε.Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο μάνατζερ των Kneecap,, είπε: «Κερδίσαμε. Οείναι ελεύθερος. Είπαμε ότι θα τους πολεμήσουμε και θα κερδίσουμε. Το κάναμε (δύο φορές). Οι Kneecap δεν έχουν ΚΑΜΙΑ κατηγορία ή καταδίκη σε ΚΑΜΙΑ χώρα, ΠΟΤΕ. Η πολιτική αστυνόμευση απέτυχε. Οι Kneecap βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η Βρετανία όχι».Η πρώτη υπουργός της, Μισέλ Ο΄ Νιλ χαιρέτισε την απόφαση.«Αυτές οι κατηγορίες ήταν μέρος μιας υπολογισμένης προσπάθειας να σιγήσουν όσοι σηκώνονται και μιλούν εναντίον της γενοκτονίας τωνστη», έγραψε στο X.Από την πλευρά της, η Εισαγγελία δήλωσε ότι «εξετάζει προσεκτικά την απόφαση του δικαστηρίου».Σημειώνεται ότι οιείχαν βρεθεί στο στόχαστρο για την φετινή εμφάνισή τους στο θρυλικό μουσικό φεστιβάλτον Ιούνιο.Το συγκρότημα - το οποίο χιλιάδες άτομα έσπευσαν να απολαύσουν εκείνη την ημέρα -είχε καταφερθεί τόσο απέναντι του Βρετανού πρωθυπουργού,, όσο και απέναντι του ίδιου του BBC, το οποίο έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική για την επιλογή του να μην μεταδίδει live εμφανίσεις καλλιτεχνών που μιλούν για τον πόλεμο στη Γάζα.«Βλέπω τον τεράστιο αριθμό σημαιών τηςκαι είναι τρελό... Το BBC θα έχει πολλή δουλειά να κάνει...Ο πρωθυπουργός της χώρας σας, όχι της δικής μου, είπε ότι δεν θέλει να παίξουμε, οπότε γ*****ε τον Κιρ Σταρμερ», είχε πει ο Μο Χάρα επί σκηνής, φορώντας ένα(το ασπρόμαυρο παλαιστινιακό μαντήλι) μπροστά σε ένα κατάμεστο κοινό, μεταξύ του οποίου ήταν και πολλοί άνθρωποι που κυμάτιζαν παλαιστινιακές σημαίες.Από την πλευρά του, το BBC επέλεξε να μην μεταδώσει ζωντανά την εμφάνιση του γκρουπ, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα ανέβει στην πλατφόρμα με αλλαγές υπό τον φόβο παραβίασης των «κατευθυντήριων γραμμών σύνταξης του σταθμού».Την προηγούμενη εβδομάδα οαπαγόρευσε την είσοδο στους Kneecap, υποστηρίζοντας ότι «έκαναν δηλώσεις που αντιβαίνουν στις καναδικές αξίες» και «προκάλεσαν βαθιά ανησυχία».Το χιπ-χοπ συγκρότημα επρόκειτο να δώσει δύο συναυλίες στοτον Οκτώβριο και άλλες δύο στο