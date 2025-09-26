Απορρίφθηκαν οι κατηγορίες για τρομοκρατία σε βάρος ράπερ των Kneecap - Δείτε βίντεο
«H διαδικασία δεν αφορούσε ποτέ εμένα, δεν αφορούσε ποτέ την τρομοκρατία, πάντα αφορούσε τη Γάζα, το τι συμβαίνει αν τολμήσεις να μιλήσεις», είπε ο 27χρονος ράπερ Λίαμ Ο' Χάνα έξω από το δικαστήριο
Θυμίζεται ότι οι βρετανικές Αρχές άσκησαν ποινική δίωξη σε βάρος του «Μο Χάρα» - κατηγορώντας τον για τρομοκρατία – φέτος τον Μάιο.
Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο από συναυλία των Kneecap στο O2 Forum στο Kentish Town του Λονδίνου, τον Νοέμβριο του 2024, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Μο Χάρα σήκωσε μία σημαία της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ και φώναξε «Ζήτω η Χαμάς! Ζήτω η Χεζμπολάχ».
Kneecap appear to have given their support to Hamas last November in London at their concert @O2ForumKTown. One member, draped in a Hezbollah flag, shouted to the crowd "up Hamas, up Hezbollah".— Danny Morris (@DannyMMorris) April 21, 2025
Watch below 🎥 pic.twitter.com/DidT6IxulE
Ο 27χρονος ράπερ αρνήθηκε την κατηγορία, χαρακτηρίζοντάς την πολιτική κίνηση σε βάρος τους από τη βρετανική κυβέρνηση, λόγω της ανοιχτής στήριξης του συγκροτήματος στην Παλαιστίνη.
Σύμφωνα με το BBC, ο επικεφαλής δικαστής Πολ Γκόλντσπρινγκ δήλωσε στο Woolwich Crown Court ότι η κατηγορία εναντίον του Λίαμ Ο’ Χάνα ήταν «παράνομη» και «άκυρη», καθώς η κατηγορία δεν ασκήθηκε εντός της προθεσμίας των έξι μηνών – επιχείρημα που είχε υποστηρίξει και η υπεράσπιση.
Στην απόφασή του, ο αρχιδικαστής υπογράμμισε ότι δεν δόθηκε άδεια στον Εισαγγελέα (DPP) να συναινέσει στην άσκηση δίωξης μέχρι τις 22 Μαΐου, μια μέρα μετά την απαγγελία της κατηγορίας στον 27χρονο ράπερ.
Η αστυνομία δεν ζήτησε εγκαίρως από την Εισαγγελία (CPS) να του απαγγείλει κατηγορία και ως εκ τούτου το δικαστήριο «δεν είχε δικαιοδοσία να εκδικάσει την κατηγορία».
Μόλις ανακοινώθηκε η απόρριψη των κατηγοριών σε βάρος του Λίαμ Ο΄ Χάνα, το δικαστήριο ξέσπασε σε χειροκροτήματα.
Χειροκροτήματα έξω από το δικαστήριο - «Αυτή η διαδικασία πάντα αφορούσε τη Γάζα»
Καθώς ο 27χρονος έφευγε από το δικαστήριο, οι γονείς του τον αγκάλιασαν και δήλωσαν ότι ήταν «ευτυχείς» που τελείωσε.
Έξω από το δικαστήριο, ο Μο Χάρα δήλωσε τα εξής: «Όλη αυτή η διαδικασία δεν αφορούσε ποτέ εμένα. Δεν αφορούσε ποτέ καμία απειλή για το κοινό, δεν αφορούσε ποτέ την τρομοκρατία – μια λέξη που χρησιμοποιεί η κυβέρνησή σας για να δυσφημίσετε τους ανθρώπους που καταπιέζετε. Πάντα αφορούσε τη Γάζα, το τι συμβαίνει αν τολμήσεις να μιλήσεις. Οι προσπάθειές σας να μας σιωπήσετε απέτυχαν, γιατί εμείς έχουμε δίκιο και εσείς άδικο».
“Kneecap was never the story. Gaza was and sadly still is.”— AJ+ (@ajplus) September 26, 2025
Liam Óg Ó hAnnaidh and other Kneecap members spoke out after his UK “terrorism” charge was dropped.
Critics say the charges were always an attempt to silence criticism of Israel’s genocide. pic.twitter.com/MWDg1Zmu29
Ένα ακόμα μέλος του συγκροτήματος, ο ράπερ γνωστός ως Μόγκλαι Μπαπ (πραγματικό όνομα του οποίου είναι Νίσα Ο’ Κάριεαλαιν) δήλωσε στο BBC News NI ότι «αισθάνονται υπέροχα».
«Κερδίσαμε»
«Είμαστε χαρούμενοι που τελείωσε, μπορούμε να μιλάμε για την Παλαιστίνη και να σταματήσουμε να μιλάμε για τους Kneecap», είπε.
Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο μάνατζερ των Kneecap, Ντάνιελ Λάμπερτ, είπε: «Κερδίσαμε. Ο Λίαμ Ο΄Χάνα είναι ελεύθερος. Είπαμε ότι θα τους πολεμήσουμε και θα κερδίσουμε. Το κάναμε (δύο φορές). Οι Kneecap δεν έχουν ΚΑΜΙΑ κατηγορία ή καταδίκη σε ΚΑΜΙΑ χώρα, ΠΟΤΕ. Η πολιτική αστυνόμευση απέτυχε. Οι Kneecap βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η Βρετανία όχι».
"If anyone on this planet is guilty of terrorism, it's the British state."— NewstalkFM (@NewstalkFM) September 26, 2025
Kneecap's Mo Chara (Liam Óg Ó hAnnaidh) delivers a speech to supporters outside Woolwich Crown Court, London, after the terrorism case against him was thrown out. pic.twitter.com/tYwLNDCQ4D
Η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισέλ Ο΄ Νιλ χαιρέτισε την απόφαση.
«Αυτές οι κατηγορίες ήταν μέρος μιας υπολογισμένης προσπάθειας να σιγήσουν όσοι σηκώνονται και μιλούν εναντίον της γενοκτονίας των Ισραηλινών στη Γάζα», έγραψε στο X.
Από την πλευρά της, η Εισαγγελία δήλωσε ότι «εξετάζει προσεκτικά την απόφαση του δικαστηρίου».
Σημειώνεται ότι οι Kneecap είχαν βρεθεί στο στόχαστρο για την φετινή εμφάνισή τους στο θρυλικό μουσικό φεστιβάλ Glastonbury τον Ιούνιο.
Η εμφάνισή τους στο Glastonbury και η λογοκρισία από το BBC
Το συγκρότημα - το οποίο χιλιάδες άτομα έσπευσαν να απολαύσουν εκείνη την ημέρα -είχε καταφερθεί τόσο απέναντι του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, όσο και απέναντι του ίδιου του BBC, το οποίο έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική για την επιλογή του να μην μεταδίδει live εμφανίσεις καλλιτεχνών που μιλούν για τον πόλεμο στη Γάζα.
«Βλέπω τον τεράστιο αριθμό σημαιών της Παλαιστίνης και είναι τρελό... Το BBC θα έχει πολλή δουλειά να κάνει...Ο πρωθυπουργός της χώρας σας, όχι της δικής μου, είπε ότι δεν θέλει να παίξουμε, οπότε γ*****ε τον Κιρ Σταρμερ», είχε πει ο Μο Χάρα επί σκηνής, φορώντας ένα κεφιγιέ (το ασπρόμαυρο παλαιστινιακό μαντήλι) μπροστά σε ένα κατάμεστο κοινό, μεταξύ του οποίου ήταν και πολλοί άνθρωποι που κυμάτιζαν παλαιστινιακές σημαίες.
Kneecap at Glastonbury don't RT they are supposed to be terrorists or something. pic.twitter.com/b9UcxHkgNx— BladeoftheSun (@BladeoftheS) June 28, 2025
Από την πλευρά του, το BBC επέλεξε να μην μεταδώσει ζωντανά την εμφάνιση του γκρουπ, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα ανέβει στην πλατφόρμα με αλλαγές υπό τον φόβο παραβίασης των «κατευθυντήριων γραμμών σύνταξης του σταθμού».
Την προηγούμενη εβδομάδα ο Καναδάς απαγόρευσε την είσοδο στους Kneecap, υποστηρίζοντας ότι «έκαναν δηλώσεις που αντιβαίνουν στις καναδικές αξίες» και «προκάλεσαν βαθιά ανησυχία».
Το χιπ-χοπ συγκρότημα επρόκειτο να δώσει δύο συναυλίες στο Τορόντο τον Οκτώβριο και άλλες δύο στο Βανκούβερ.
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr