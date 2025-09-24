Σφαίρες με συνθήματα κατά του ICE βρέθηκαν στην επίθεση κατά των γραφείων στο Ντάλας – «Ελεύθερος σκοπευτής» ο δράστης
Σφαίρες με συνθήματα κατά του ICE βρέθηκαν στην επίθεση κατά των γραφείων στο Ντάλας – «Ελεύθερος σκοπευτής» ο δράστης

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει ιδεολογικό κίνητρο αλλά δεν είναι γνωστό γιατί ο δράστης, που έβαλε τέλος στη ζωή του, επέλεξε τα συγκεκριμένα θύματα - Ένας νεκρός από τους πυροβολισμούς

Σφαίρες με συνθήματα κατά του ICE βρέθηκαν στην επίθεση κατά των γραφείων στο Ντάλας – «Ελεύθερος σκοπευτής» ο δράστης
Ευρήματα που βρέθηκαν στον τόπο της επίθεσης στο γραφείο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Ντάλας είχαν χαραγμένη τη φράση «ANTI ICE» («Κατά του ICE»), ανέφερε την Τετάρτη με το FBI.

Μεταξύ άλλων, ένας κάλυκας είχε χαραγμένη τη φράση «ANTI ICE», δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πάτελ.

Η υπόθεση διερευνάται από το ομοσπονδιακό γραφείο ως πράξη «στοχευμένης βίας», ανέφερε πράκτορας του FBI που πρόσθεσε ότι τα πρώτα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το περιστατικό ήταν «στη φύση του κατά του ICE».

Κατά το αιματηρό περιστατικό που έγινε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα) τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από πυρά δράση και ένα έχασε τη ζωή του. Ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε και πέθανε και αυτός.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει «ιδεολογικό κίνητρο πίσω από αυτή την επίθεση».

Ο δράστης ήταν στην οροφή κοντινού κτιρίου, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός WFAA, επικαλούμενος πηγές με γνώση του θέματος. «Πιθανόν ήταν ελεύθερος σκοπευτής», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της ICE, Τοντ Λάιονς, στο CNN.

Τα θύματα των πυροβολισμών οδηγούνταν στο κτίριο για να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες και να επαναπατριστούν, ανέφερε το Fox News, επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας του Ντάλας.

Ο δράστης πυροβόλησε πολλές φορές από κοντινή στέγη ή από υπερυψωμένη θέση κοντά στην ασφαλή είσοδο του τοπικού γραφείου, δήλωσε εκπρόσωπος της ICE.

Κλείσιμο
Δεν είναι ακόμη σαφές ποιος ήταν ο στόχος του υπόπτου. Ο δράστης πυροβόλησε μόνο κρατούμενους, αλλά για τις Αρχές παραμένει ασαφές εάν στόχευε συγκεκριμένα αυτούς τους κρατούμενους.



