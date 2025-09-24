Σφαίρες με συνθήματα κατά του ICE βρέθηκαν στην επίθεση κατά των γραφείων στο Ντάλας – «Ελεύθερος σκοπευτής» ο δράστης

Κλείσιμο

Ευρήματα που βρέθηκαν στον τόπο της επίθεσης στο γραφείο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Ντάλας είχαν χαραγμένη τη φράσηανέφερε την Τετάρτη με το FBI.Μεταξύ άλλων, ένας κάλυκας είχε χαραγμένη τη φράση «ANTI ICE», δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πάτελ.Η υπόθεση διερευνάται από το ομοσπονδιακό γραφείο ως, ανέφερε πράκτορας του FBI που πρόσθεσε ότι τα πρώτα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το περιστατικό ήταν «στη φύση του κατά του ICE».Κατά το αιματηρό περιστατικό που έγινε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα). Ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε και πέθανε και αυτός.Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει «πίσω από αυτή την επίθεση».Ο δράστης ήταν στην οροφή κοντινού κτιρίου, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός WFAA, επικαλούμενος πηγές με γνώση του θέματος. «Πιθανόν ήταν ελεύθερος σκοπευτής», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της ICE, Τοντ Λάιονς, στο CNN.Τα θύματα των πυροβολισμών οδηγούνταν στο κτίριο για να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες και να επαναπατριστούν, ανέφερε το Fox News, επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας του Ντάλας.Ο δράστης πυροβόλησε πολλές φορέςκοντά στην ασφαλή είσοδο του τοπικού γραφείου, δήλωσε εκπρόσωπος της ICE.Δεν είναι ακόμη σαφές. Ο δράστης πυροβόλησε μόνο κρατούμενους, αλλά για τις Αρχές παραμένει ασαφές εάν στόχευε συγκεκριμένα αυτούς τους κρατούμενους.