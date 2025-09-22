Τραμπ και Μασκ κάθισαν μαζί στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ στο Φοίνιξ - Δείτε βίντεο
Τραμπ και Μασκ κάθισαν μαζί στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ στο Φοίνιξ - Δείτε βίντεο
Είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους εμφανίζονται μαζί δημόσια μετά την αποχώρηση του επικεφαλής της DOGE από την κυβέρνηση και την αντιπαράθεση που είχαν για το μεγάλο όμορφο νομοσχέδιο Τραμπ
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ ξανασυναντήθηκαν στην επιμνημόσυνη δέηση για τον Τσάρλι Κερκ στο Φοίνιξ της Αριζόνα, μετά τον χωρισμό τους πριν από μερικούς μήνες.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρώην επικεφαλής του τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) εθεάθησαν στην κάμερα να σφίγγουν τα χέρια την Κυριακή στο «Stadium State Farm» κατά τη διάρκεια ομιλιών του ιδρυτή του Turning Point USA.
Στο μνημόσυνο του Κερκ, ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου κοινοποίησε βίντεο με τους άνδρες να συνομιλούν και να ανταλάσουν χειραψία.
Ο Τραμπ, ο Μασκ και ο Διευθύνων Σύμβουλος του UFC, Ντάνα Γουάιτ, συνομιλούσαν καθώς ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ξεκινούσε την ομιλία του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσκυψε και είπε κάτι στον Γενικό Διευθυντή των Space X, Tesla και Χ, με τους δύο να κάνουν χειρονομίες και τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας να γνέφει επανειλημμένα.
Η επανένωση του Τραμπ και του κάποτε «πρώτου φίλου» του μέσα στη σουίτα του προέδρου στην επιμνημόσυνη δέηση για τον Τσάρλι Κερκ φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους εμφανίζονται μαζί δημόσια από τότε που ο πρόεδρος τίμησε τον Μασκ στο τέλος της κυβερνητικής του υπηρεσίας στο Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης τον Μάιο.
