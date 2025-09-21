Κατάμεστο το State Farm Stadium για το τελευταίο αντίο στον Τσάρλι Κερκ - Παρών και ο Μασκ, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Όλο το ενδιαφέρον της αμερικανικής κοινής γνώμης είναι στραμμένο στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ , του ακτιβιστή που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου. Το Στάδιο των Arizona Cardinals στοέχει γεμίσει με περισσότερους από, ενώ χιλιάδες άλλοι παραμένουν εκτός των εγκαταστάσεων και εκατομμύρια πολίτες παρακολουθούν την τελετή τηλεοπτικά. Ταείναι εξαιρετικά αυστηρά, καθώς στην τελετή θα μιλήσουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαία μέλη της κυβέρνησης.Μόλις ο Αμερικανός πρόεδρος μπήκε στο στάδιο και εμφανίστηκε το πρόσωπο του στις γιγαντοοθόνες, οι παραβρισκόμενοι τον χειροκρότησαν και στη συνέχεια φώναζαν «ΗΠΑ, ΗΠΑ». Ο Τραμπ στεκόταν χαμογελαστός και κοίταζε έξω από το θεωρείο του, το οποίο βρίσκεται ψηλά πάνω από το γήπεδο και είναι καλυμμένο με προστατευτικό γυαλί.εντοπίστηκε στο πλήθος κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης. Τον είδαν να σφίγγει το χέρι του Ματ Γκέιτς και να χαιρετά το πλήθος. «Κάθε θέση σε αυτό το γιγαντιαίο στάδιο που δεν είναι αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας είναι γεμάτη μέχρι το ταβάνι. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος.Στο στάδιο ακούστηκε ο εθνικός ύμνος ενώ έγινε προσευχή. Οι, μίλησε ενώ ακολούθησε η δωρήτρια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Ρεμπέκα Νταν. «Ο Τσάρλι δεν φοβόταν ποτέ, γιατί ήξερε ότι η ζωή του ήταν ασφαλής στα χέρια του Θεού», ανέφερε ο πάστορας.Ο Έρικ Τραμπ, γιος του Αμερικανού προέδρου, δημοσίευσε στο Twitter ένα βίντεο με τη προσγείωση του αεροσκάφους στην Αριζόνα γράφοντας πως «είμαστε όλοι εδώ για τον Τσάρλι»., ο οποίος ήταν αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων το 2015, μίλησε στην τελετή μνήμης και αφού εξέφρασε τη θλίψη του για τη δολοφονία του Κερκ είπε πως η «ριζοσπαστική αριστερά» προσπαθεί να «αλλάξει το ποιοι είμαστε» εδώ και «πολλές δεκαετίες».Οι «μαρξιστές» προσπαθούν να «διεισδύσουν και να κατηχήσουν» τους φοιτητές και να «αποκτήσουν τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και του Χόλιγουντ» για να κάνουν «τη σεξουαλική διαστροφή φυσιολογική, φυσική και υγιή», λέει. Έκλεισε με ένα απόσπασμα από τη Βίβλο και ευχαρίστησε τον Κερκ «για τη θυσία του».

«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να σώσουμε τον Τσάρλι»



Ο φίλος του Τσάρλι Κερκ, Φρανκ Τουρέκ ανέβηκε στο βήμα και περιέγραψε τα όσα συνέβησαν μετά τη δολοφονία. Λέει ότι βρισκόταν περίπου επτά μέτρα μακριά από τον influencer όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός.



«Η ομάδα ασφαλείας του έτρεξε αμέσως προς το μέρος του και, καθώς ο Τσάρλι είναι σαν γιος μου, έτρεξα προς την ομάδα ασφαλείας και μαζί τρέξαμε προς το SUV. Κανένας πατέρας δεν θα έμενε πίσω και θα έλεγε “όχι, πάρτε τον γιο μου”. Μπήκα στο πίσω μέρος του SUV και η ομάδα του ήταν καταπληκτική. Η ομάδα του έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Ο Τζάστιν οδηγούσε, ο Νταν ήταν μπροστά με το GPS. Ο Ρικ ήταν στα αριστερά μου, κρατούσε το κεφάλι του Τσάρλι, και ο Μπράιαν ήταν στα πόδια του Τσάρλι. Και ο Τσάρλι είναι τόσο μεγάλος που δεν μπορούσαμε καν να κλείσουμε την πόρτα», περιέγραψε.



«Είμαι καθισμένος στο πίσω κάθισμα και ενώ αυτοί του παρέχουν κάθε είδους πρώτες βοήθειες, προφανώς η δουλειά μου, το καθήκον μου, ήταν να φωνάζω. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να σώσουμε τον Τσάρλι, αλλά είχε ήδη πεθάνει. Το πρόσωπό του κοιτούσε το δικό μου, αλλά δεν έβλεπε εμένα. Κοίταζε πέρα από μένα, κατευθείαν στην αιωνιότητα», συμπλήρωσε.



Με το άνοιγμα των πυλών, οι υποστηρικτές του Κερκ εισήλθταν στο State Farm Stadium υπό ενδελεχείς ελέγχους, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που θεωρείται εμβληματική μορφή του κινήματος MAGA.

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας