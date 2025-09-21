Κατάμεστο το State Farm Stadium για το τελευταίο αντίο στον Τσάρλι Κερκ - Παρών και ο Μασκ, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τσάρλι Κερκ Ντόναλντ Τραμπ MAGA ΗΠΑ

Κατάμεστο το State Farm Stadium για το τελευταίο αντίο στον Τσάρλι Κερκ - Παρών και ο Μασκ, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στο στάδιο ακούστηκε ο εθνικός ύμνος ενώ έγινε προσευχή - «Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να σώσουμε τον Τσάρλι», είπε φίλος του περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές μετά τον πυροβολισμό - Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, έγραψε ο Έλον Μασκ στο Twitter δημοσιεύοντας βίντεο 

Κατάμεστο το State Farm Stadium για το τελευταίο αντίο στον Τσάρλι Κερκ - Παρών και ο Μασκ, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
UPD: 144 ΣΧΟΛΙΑ
Όλο το ενδιαφέρον της αμερικανικής κοινής γνώμης είναι στραμμένο στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ, του ακτιβιστή που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου. Το Στάδιο των Arizona Cardinals στο Φοίνιξ  έχει γεμίσει με περισσότερους από 60.000 ανθρώπους, ενώ χιλιάδες άλλοι παραμένουν εκτός των εγκαταστάσεων και εκατομμύρια πολίτες παρακολουθούν την τελετή τηλεοπτικά. Τα μέτρα ασφαλείας είναι εξαιρετικά αυστηρά, καθώς στην τελετή θα μιλήσουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαία μέλη της κυβέρνησης.

Μόλις ο Αμερικανός πρόεδρος μπήκε στο στάδιο και εμφανίστηκε το πρόσωπο του στις γιγαντοοθόνες, οι παραβρισκόμενοι τον χειροκρότησαν και στη συνέχεια φώναζαν «ΗΠΑ, ΗΠΑ». Ο Τραμπ στεκόταν χαμογελαστός και κοίταζε έξω από το θεωρείο του, το οποίο βρίσκεται ψηλά πάνω από το γήπεδο και είναι καλυμμένο με προστατευτικό γυαλί.


Ο Έλον Μασκ εντοπίστηκε στο πλήθος κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης. Τον είδαν να σφίγγει το χέρι του Ματ Γκέιτς και να χαιρετά το πλήθος. «Κάθε θέση σε αυτό το γιγαντιαίο στάδιο που δεν είναι αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας είναι γεμάτη μέχρι το ταβάνι. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος.

«Ασφαλής στα χέρια του Θεού»

Στο στάδιο ακούστηκε ο εθνικός ύμνος ενώ έγινε προσευχή. Ο πάστορας του Τσάρλι Κερκ, Ρομπ Μακόι, μίλησε ενώ ακολούθησε η δωρήτρια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Ρεμπέκα Νταν. «Ο Τσάρλι δεν φοβόταν ποτέ, γιατί ήξερε ότι η ζωή του ήταν ασφαλής στα χέρια του Θεού», ανέφερε ο πάστορας. 

Δείτε live: 



Ο Έρικ Τραμπ, γιος του Αμερικανού προέδρου, δημοσίευσε στο Twitter ένα βίντεο με τη προσγείωση του αεροσκάφους στην Αριζόνα γράφοντας πως «είμαστε όλοι εδώ για τον Τσάρλι». 

Οι «μαρξιστές» προσπαθούν να «διεισδύσουν και να κατηχήσουν» τους φοιτητές 

Ο Μπεν Κάρσον, ο οποίος ήταν αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων το 2015, μίλησε στην τελετή μνήμης και αφού εξέφρασε τη θλίψη του για τη δολοφονία του Κερκ είπε πως η «ριζοσπαστική αριστερά» προσπαθεί να «αλλάξει το ποιοι είμαστε» εδώ και «πολλές δεκαετίες».

Οι «μαρξιστές» προσπαθούν να «διεισδύσουν και να κατηχήσουν» τους φοιτητές και να «αποκτήσουν τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και του Χόλιγουντ» για να κάνουν «τη σεξουαλική διαστροφή φυσιολογική, φυσική και υγιή», λέει. Έκλεισε με ένα απόσπασμα από τη Βίβλο και ευχαρίστησε τον Κερκ «για τη θυσία του».

«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να σώσουμε τον Τσάρλι»

Ο φίλος του Τσάρλι Κερκ, Φρανκ Τουρέκ ανέβηκε στο βήμα και περιέγραψε τα όσα συνέβησαν μετά τη δολοφονία. Λέει ότι βρισκόταν περίπου επτά μέτρα μακριά από τον influencer όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός.

«Η ομάδα ασφαλείας του έτρεξε αμέσως προς το μέρος του και, καθώς ο Τσάρλι είναι σαν γιος μου, έτρεξα προς την ομάδα ασφαλείας και μαζί τρέξαμε προς το SUV. Κανένας πατέρας δεν θα έμενε πίσω και θα έλεγε “όχι, πάρτε τον γιο μου”. Μπήκα στο πίσω μέρος του SUV και η ομάδα του ήταν καταπληκτική. Η ομάδα του έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Ο Τζάστιν οδηγούσε, ο Νταν ήταν μπροστά με το GPS. Ο Ρικ ήταν στα αριστερά μου, κρατούσε το κεφάλι του Τσάρλι, και ο Μπράιαν ήταν στα πόδια του Τσάρλι. Και ο Τσάρλι είναι τόσο μεγάλος που δεν μπορούσαμε καν να κλείσουμε την πόρτα», περιέγραψε.

«Είμαι καθισμένος στο πίσω κάθισμα και ενώ αυτοί του παρέχουν κάθε είδους πρώτες βοήθειες, προφανώς η δουλειά μου, το καθήκον μου, ήταν να φωνάζω. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να σώσουμε τον Τσάρλι, αλλά είχε ήδη πεθάνει. Το πρόσωπό του κοιτούσε το δικό μου, αλλά δεν έβλεπε εμένα. Κοίταζε πέρα από μένα, κατευθείαν στην αιωνιότητα», συμπλήρωσε.

Στις γιγαντοοθόνες προβλήθηκαν πλάνα από την ημέρα της δολοφονίας. Στο στάδιο επικρατούσε σιγή ενώ προβαλλόταν βίντεο με τον ενθουσιασμένο Κερκ να πετάει καπέλα στο πλήθος στο πανεπιστήμιο της Γιούτα.
Χιλιάδες στο στάδιο


Με το άνοιγμα των πυλών, οι υποστηρικτές του Κερκ εισήλθταν στο State Farm Stadium υπό ενδελεχείς ελέγχους, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που θεωρείται εμβληματική μορφή του κινήματος MAGA

Κατάμεστο το State Farm Stadium για το τελευταίο αντίο στον Τσάρλι Κερκ - Παρών και ο Μασκ, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στα καθίσματα των 73.000 θέσεων έχει τοποθετηθεί μια αφίσα με το πρόσωπο του Κερκ και το σύνθημα «ποτέ να μην παραδοθούμε», ενώ στους παρευρισκόμενους διανέμεται βραχιολάκι που γράφει «είμαστε όλοι Τσάρλι Κερκ».

Κατάμεστο το State Farm Stadium για το τελευταίο αντίο στον Τσάρλι Κερκ - Παρών και ο Μασκ, δείτε φωτογραφίες και βίντεο


Κατάμεστο το State Farm Stadium για το τελευταίο αντίο στον Τσάρλι Κερκ - Παρών και ο Μασκ, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Κατάμεστο το State Farm Stadium για το τελευταίο αντίο στον Τσάρλι Κερκ - Παρών και ο Μασκ, δείτε φωτογραφίες και βίντεο


Κατάμεστο το State Farm Stadium για το τελευταίο αντίο στον Τσάρλι Κερκ - Παρών και ο Μασκ, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η ατμόσφαιρα εντός του σταδίου έχει έντονα θρησκευτικό χαρακτήρα, με μεγάλες αφίσες που παραθέτουν αποσπάσματα από την Αγία Γραφή, σε αναγνώριση της βαθιάς χριστιανικής πίστης που ο ίδιος προέβαλλε συχνά στις ομιλίες του.

Κατάμεστο το State Farm Stadium για το τελευταίο αντίο στον Τσάρλι Κερκ - Παρών και ο Μασκ, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Επικήδειες ομιλίες θα εκφωνήσουν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς και η σύζυγος του εκλιπόντος, Έρικα Κερκ, η οποία έχει αναλάβει τα ηνία της οργάνωσης Turning Point USA. Η οργάνωση, που ιδρύθηκε από τον Τσάρλι Κερκ, εξελίχθηκε επί των ημερών του σε έναν οργανισμό εκατομμυρίων δολαρίων με μεγάλη επιρροή στη συντηρητική νεολαία των ΗΠΑ.

Κατάμεστο το State Farm Stadium για το τελευταίο αντίο στον Τσάρλι Κερκ - Παρών και ο Μασκ, δείτε φωτογραφίες και βίντεο


Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Τα μέτρα σσφαλείας δρακόντεια. Με εντολή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας το Στάδιο State Farm, όπου θα γίνει η κηδεία του Τσάρλι Κερκ, έχει μετατραπεί σε φρούριο.

Το σχέδιο καταστρώθηκε μέσα σε μόλις 10 ημέρες από την δολοφονία του Κερκ, θέτοντας τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές Αρχές και μυστικές υπηρεσίες στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού, όντας αντιμέτωπες με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας λόγω της έντονης πολιτικής πόλωσης στη χώρα.

Κατάμεστο το State Farm Stadium για το τελευταίο αντίο στον Τσάρλι Κερκ - Παρών και ο Μασκ, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Εκτός από το Στάδιο State Farm, χωρητικότητας 73.000 θέσεων, έχει κλειστεί για την υποδοχή του κόσμου και κοντινό αθλητικό κέντρο για 20.000 άτομα.

Ο 31χρονος influencer δολοφονήθηκε ενώ μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της πολιτείας Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου. Ο φερόμενος ως δράστης, ένας 22χρονος, συνελήφθη την επόμενη ημέρα και του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για φόνο, με τους εισαγγελείς να ζητούν τη θανατική ποινή.

Κατάμεστο το State Farm Stadium για το τελευταίο αντίο στον Τσάρλι Κερκ - Παρών και ο Μασκ, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η δολοφονία του Κερκ είχε απρόσμενες και σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις στις ΗΠΑ και προκάλεσε ανησυχίες μετά τα αιτήματα του Τραμπ και του Βανς να τιμωρηθούν άνθρωποι που επιδοκίμασαν ή εξέφρασαν χαρά για τον θάνατό του. Επικριτές δηλώνουν ότι τα σχόλια αυτά προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Ο Κερκ είχε πολύ στενές σχέσεις με την κυβέρνηση του Τραμπ και την οικογένειά του. Ο ακτιβιστής είχε ιδρύσει την οργάνωση Turning Point USA το 2012, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλά σχολεία και πανεπιστήμια.

Κατάμεστο το State Farm Stadium για το τελευταίο αντίο στον Τσάρλι Κερκ - Παρών και ο Μασκ, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μέσω των πλατφορμών του –περιλαμβανομένου ενός πετυχημένου πόντκαστ—ο Κερκ απευθυνόταν σε κοινό εκατομμυρίων ανθρώπων, ιδίως νέων. Οι επικριτές του τον κατηγορούσαν για διάδοση ρατσιστικών, ομοφοβικών και σεξιστικών απόψεων.

Ειδήσεις σήμερα:

«Φρούριο» το σπίτι της γυναίκας που έθαψε τη μητέρα της στη Βοιωτία – Έπαιζε θέατρο μπροστά στους γείτονες, λέει η ξαδέλφη της

«Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» - Η πρώτη αντίδραση Νετανιάχου μετά την αναγνώριση από Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

Πεθαίνοντας στη Μικρά Ασία - Η άγνωστη ιστορία των Ελλήνων που αιχμαλώτισαν οι Τούρκοι το 1922
UPD: 144 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Το Γαλλικό Κολλέγιο προσφέρει σπουδές με εγκυρότητα και αναγνωρισμένα πτυχία που απονέμονται απευθείας από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord.

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης