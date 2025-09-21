Κατάμεστο το State Farm Stadium για το τελευταίο αντίο στον Τσάρλι Κερκ - Παρών και ο Μασκ, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Στο στάδιο ακούστηκε ο εθνικός ύμνος ενώ έγινε προσευχή - «Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να σώσουμε τον Τσάρλι», είπε φίλος του περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές μετά τον πυροβολισμό - Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, έγραψε ο Έλον Μασκ στο Twitter δημοσιεύοντας βίντεο
Μόλις ο Αμερικανός πρόεδρος μπήκε στο στάδιο και εμφανίστηκε το πρόσωπο του στις γιγαντοοθόνες, οι παραβρισκόμενοι τον χειροκρότησαν και στη συνέχεια φώναζαν «ΗΠΑ, ΗΠΑ». Ο Τραμπ στεκόταν χαμογελαστός και κοίταζε έξω από το θεωρείο του, το οποίο βρίσκεται ψηλά πάνω από το γήπεδο και είναι καλυμμένο με προστατευτικό γυαλί.
🚨BREAKING: Audience bursts into chants of "USA, USA, USA" as President Trump enters the Arena for Charlie Kirk's Tribute Ceremony. pic.twitter.com/lJzOVPawDM— World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 21, 2025
Every seat in this giant arena that isn’t roped off for security is packed to the ceiling. Honored to be here.— Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2025
All for Charlie Kirk. pic.twitter.com/NDK6sDuqLa
Στο στάδιο ακούστηκε ο εθνικός ύμνος ενώ έγινε προσευχή. Ο πάστορας του Τσάρλι Κερκ, Ρομπ Μακόι, μίλησε ενώ ακολούθησε η δωρήτρια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Ρεμπέκα Νταν. «Ο Τσάρλι δεν φοβόταν ποτέ, γιατί ήξερε ότι η ζωή του ήταν ασφαλής στα χέρια του Θεού», ανέφερε ο πάστορας.
Δείτε live:
STUNNING TURNOUT: Drone video shows the outpouring of support as more than 100,000 people are expected to attend the Charlie Kirk memorial service in Arizona. pic.twitter.com/e8zQSF6i65— Fox News (@FoxNews) September 21, 2025
We are all here Charlie! #TrumpForce1 has landed pic.twitter.com/uklnrZNdiD— Eric Trump (@EricTrump) September 21, 2025
Ο Μπεν Κάρσον, ο οποίος ήταν αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων το 2015, μίλησε στην τελετή μνήμης και αφού εξέφρασε τη θλίψη του για τη δολοφονία του Κερκ είπε πως η «ριζοσπαστική αριστερά» προσπαθεί να «αλλάξει το ποιοι είμαστε» εδώ και «πολλές δεκαετίες».
Οι «μαρξιστές» προσπαθούν να «διεισδύσουν και να κατηχήσουν» τους φοιτητές και να «αποκτήσουν τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και του Χόλιγουντ» για να κάνουν «τη σεξουαλική διαστροφή φυσιολογική, φυσική και υγιή», λέει. Έκλεισε με ένα απόσπασμα από τη Βίβλο και ευχαρίστησε τον Κερκ «για τη θυσία του».
This is what 50+ THOUSAND people worshipping Jesus Christ looks like for Charlie Kirk’s memorial— MAGA Voice (@MAGAVoice) September 21, 2025
Jesus Christ truly is KING
AMEN 🙏 pic.twitter.com/32SEGixzSl
«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να σώσουμε τον Τσάρλι»
Ο φίλος του Τσάρλι Κερκ, Φρανκ Τουρέκ ανέβηκε στο βήμα και περιέγραψε τα όσα συνέβησαν μετά τη δολοφονία. Λέει ότι βρισκόταν περίπου επτά μέτρα μακριά από τον influencer όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός.
«Η ομάδα ασφαλείας του έτρεξε αμέσως προς το μέρος του και, καθώς ο Τσάρλι είναι σαν γιος μου, έτρεξα προς την ομάδα ασφαλείας και μαζί τρέξαμε προς το SUV. Κανένας πατέρας δεν θα έμενε πίσω και θα έλεγε “όχι, πάρτε τον γιο μου”. Μπήκα στο πίσω μέρος του SUV και η ομάδα του ήταν καταπληκτική. Η ομάδα του έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Ο Τζάστιν οδηγούσε, ο Νταν ήταν μπροστά με το GPS. Ο Ρικ ήταν στα αριστερά μου, κρατούσε το κεφάλι του Τσάρλι, και ο Μπράιαν ήταν στα πόδια του Τσάρλι. Και ο Τσάρλι είναι τόσο μεγάλος που δεν μπορούσαμε καν να κλείσουμε την πόρτα», περιέγραψε.
«Είμαι καθισμένος στο πίσω κάθισμα και ενώ αυτοί του παρέχουν κάθε είδους πρώτες βοήθειες, προφανώς η δουλειά μου, το καθήκον μου, ήταν να φωνάζω. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να σώσουμε τον Τσάρλι, αλλά είχε ήδη πεθάνει. Το πρόσωπό του κοιτούσε το δικό μου, αλλά δεν έβλεπε εμένα. Κοίταζε πέρα από μένα, κατευθείαν στην αιωνιότητα», συμπλήρωσε.
Με το άνοιγμα των πυλών, οι υποστηρικτές του Κερκ εισήλθταν στο State Farm Stadium υπό ενδελεχείς ελέγχους, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που θεωρείται εμβληματική μορφή του κινήματος MAGA.
I am at the Charlie Kirk Memorial in Phoenix.— Viva Frei (@thevivafrei) September 21, 2025
The crowd size is indescribably massive, and it’s not even 7 a.m.
A group of attendees set up a cross. The sun was rising directly behind it.
I will be documenting throughout the day. Tonight’s show might be a little late depending… pic.twitter.com/9LNkFtOQva
🚨BREAKING🚨:🇺🇸 CHARLIE KIRK MEMORIAL PREP— The_Independent (@TheIndeWire) September 21, 2025
Inside State Farm Stadium, each chair is marked with a sign, bracelet, pin, and tissues ahead of the service, reflecting meticulous preparations for attendees and a solemn tribute. pic.twitter.com/KrcbuNr0zu
Επικήδειες ομιλίες θα εκφωνήσουν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς και η σύζυγος του εκλιπόντος, Έρικα Κερκ, η οποία έχει αναλάβει τα ηνία της οργάνωσης Turning Point USA. Η οργάνωση, που ιδρύθηκε από τον Τσάρλι Κερκ, εξελίχθηκε επί των ημερών του σε έναν οργανισμό εκατομμυρίων δολαρίων με μεγάλη επιρροή στη συντηρητική νεολαία των ΗΠΑ.
Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείαςΤα μέτρα σσφαλείας δρακόντεια. Με εντολή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας το Στάδιο State Farm, όπου θα γίνει η κηδεία του Τσάρλι Κερκ, έχει μετατραπεί σε φρούριο.
Εκτός από το Στάδιο State Farm, χωρητικότητας 73.000 θέσεων, έχει κλειστεί για την υποδοχή του κόσμου και κοντινό αθλητικό κέντρο για 20.000 άτομα.
Ο 31χρονος influencer δολοφονήθηκε ενώ μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της πολιτείας Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου. Ο φερόμενος ως δράστης, ένας 22χρονος, συνελήφθη την επόμενη ημέρα και του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για φόνο, με τους εισαγγελείς να ζητούν τη θανατική ποινή.
Η δολοφονία του Κερκ είχε απρόσμενες και σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις στις ΗΠΑ και προκάλεσε ανησυχίες μετά τα αιτήματα του Τραμπ και του Βανς να τιμωρηθούν άνθρωποι που επιδοκίμασαν ή εξέφρασαν χαρά για τον θάνατό του. Επικριτές δηλώνουν ότι τα σχόλια αυτά προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.
Ο Κερκ είχε πολύ στενές σχέσεις με την κυβέρνηση του Τραμπ και την οικογένειά του. Ο ακτιβιστής είχε ιδρύσει την οργάνωση Turning Point USA το 2012, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλά σχολεία και πανεπιστήμια.
Μέσω των πλατφορμών του –περιλαμβανομένου ενός πετυχημένου πόντκαστ—ο Κερκ απευθυνόταν σε κοινό εκατομμυρίων ανθρώπων, ιδίως νέων. Οι επικριτές του τον κατηγορούσαν για διάδοση ρατσιστικών, ομοφοβικών και σεξιστικών απόψεων.
