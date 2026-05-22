Έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων στη Γαλλία από ανακριτές οικονομικών εγκλημάτων για τελετές
Η διερεύνηση έγινε στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας που αφορά την οργάνωση τελετών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Πάνθεον του Παρισιού
Δύο ανακριτές της μονάδας οικονομικών εγκλημάτων της Γαλλίας πραγματοποίησαν χθες (21/5) επιτόπιο έλεγχο στο Προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι.
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας που αφορά την οργάνωση τελετών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Πάνθεον του Παρισιού.
Ειδικότερα εξετάστηκε η νομιμότητα των συμβάσεων που έχει υπογράψει η εταιρεία οργάνωσης τελετών Shortcut Events, η οποία εδώ και 22 χρόνια έχει αναλάβει όλες τις τελετές που οργάνωσε η προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας στο Πάνθεον υπό την αιγίδα του Centre des Monuments Nationaux (Εθνικό Κέντρο Μνημείων).
‼️🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — L’Élysée a été PERQUISITIONNÉ dans le cadre d’une enquête sur l’organisation des cérémonies d’hommage au Panthéon.— Bastion (@BastionMediaFR) May 22, 2026
Les enquêteurs s’intéressent aux contrats de panthéonisation attribués à la même société pendant plus de 20 ans, sous Emmanuel Macron… pic.twitter.com/bdYu2a0jCD
