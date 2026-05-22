Κλειστός για τρίτη ημέρα ο διάδρομος του αεροδρομίου ΛαΓκουάρντια στη Νέα Υόρκη λόγω καθίζησης
Η επιθεώρηση του σημείου έδειξε ότι υπάρχουν και άλλες πιθανές εστίες προβλημάτων και για αυτόν τον λόγο καθυστέρησε η αποκατάσταση
Κλειστός μέχρι τουλάχιστον το πρωί του Σαββάτου θα παραμείνει ένας από τους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου ΛαΓκουάρντια της Νέας Υόρκης, όπου συνεργεία εντόπισαν την Τετάρτη μια μεγάλη τρύπα που προκλήθηκε εξαιτίας καθίζησης του εδάφους. Ως εκ τούτου, αναμένονται καθυστερήσεις πτήσεων και ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες, σύμφωνα με τη διοίκηση του αερολιμένα.
Οι αρμόδιες αρχές ενημέρωσαν πως συνεργεία που εκτελούσαν την Τετάρτη επιθεώρηση ρουτίνας στην πίστα του αεροδρομίου, εντόπισαν μια μεγάλη τρύπα που είχε ανοίξει σε έναν διάδρομο και ενεργοποίησαν το πρωτόκολλο ασφαλείας. Ο συγκεκριμένος διάδρομος έκλεισε και στο σημείο έσπευσαν ειδικά συνεργεία για τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης.
Επιθεωρήσεις με τη χρήση γεωραντάρ αποκάλυψαν στον ίδιο διάδρομο κι άλλες πιθανές εστίες προβλημάτων στο μέλλον, με αποτέλεσμα τα συνεργεία να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες εργασίες. Τα έργα και οι προληπτικοί έλεγχοι αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου (τοπική ώρα, 13:00 στην Ελλάδα).
Περίπου 150 πτήσεις (ή το 13% των προγραμματισμένων) καθυστέρησαν σήμερα. Από την Τετάρτη έχουν ακυρωθεί ή καθυστερήσει εκατοντάδες πτήσεις λόγω της καθίζηση.
Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφάλειας μεταφορών (TSA) αναμένει πως περίπου 18 εκατομμύρια Αμερικανοί θα ταξιδέψουν αεροπορικώς αυτό το τριήμερο, με αφορμή την αργία της Ημέρας Μνήμης (Memorial Day) που σηματοδοτεί την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου στις ΗΠΑ.
