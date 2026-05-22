Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ Τούλσι Γκάμπαρντ

Κλείσιμο

Η Τούλσι Γκάμπαρντ, η μέχρι σήμερα διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών (DNI) στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παραιτήθηκε από το αξίωμά της.Στην επιστολή παραίτησης επικαλείται προσωπικά αίτια και εξηγεί ότι ο σύζυγός της διαγνώστηκε με μια «εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου των οστών».Σύμφωνα με πληροφορίες, ενημέρωσε για τις προθέσεις της τον Τραμπ σε συνάντηση που είχαν σήμερα στο Οβάλ Γραφείο.Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο μια πηγή που γνωρίζει το θέμα,Θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 30 Ιουνίου. Είχε διοριστεί στις αρχές του 2025, με την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του.Η αποχώρησή της έρχεται μετά την έναρξη της κοινής στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η οποία έθεσε σε δοκιμασία τη θέση της σε μια απροσδόκητα επιθετική κυβέρνηση, σημειώνει το Politico.Μόλις τον Μάρτιο ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η Γκάμπαρντ είναιΣε δική του ανάρτηση, λίγα λεπτά έπειτα από αυτή της Γκάμπαρντ, ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρει ότι «δυστυχώς, μετά από την εξαιρετική δουλειά που έχει επιτελέσει, η Τούλσι Γκάμπαρντ θα αποχωρήσει από την Κυβέρνηση στις 30 Ιουνίου.» Ο υπέροχος σύζυγός της, ο Έιμπραμ, διαγνώστηκε πρόσφατα με μια σπάνια μορφή καρκίνου των οστών, και η ίδια, δικαιολογημένα, επιθυμεί να είναι δίπλα του, βοηθώντας τον να ανακτήσει την υγεία του, καθώς αυτή τη στιγμή δίνουν μαζί μια σκληρή μάχη.» Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι σύντομα θα είναι καλύτερα από ποτέ. Η Τούλσι έχει κάνει καταπληκτική δουλειά και θα μας λείψει».Προσθέτει ότι καθήκοντα επικεφαλής θα αναλάβει ο ως σήμερα αναπληρωτής διευθυντής