Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ Τούλσι Γκάμπαρντ
Επικαλείται προσωπικά αίτια, ο Λευκός Οίκος την πίεσε να αποχωρίσει μεταδίδει το Reuters - Βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ που πέρασε από τους Δημοκρατικούς στους Ρεπουμπλικανούς
Η Τούλσι Γκάμπαρντ, η μέχρι σήμερα διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών (DNI) στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παραιτήθηκε από το αξίωμά της.
Στην επιστολή παραίτησης επικαλείται προσωπικά αίτια και εξηγεί ότι ο σύζυγός της διαγνώστηκε με μια «εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου των οστών».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ενημέρωσε για τις προθέσεις της τον Τραμπ σε συνάντηση που είχαν σήμερα στο Οβάλ Γραφείο.
Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο μια πηγή που γνωρίζει το θέμα, μετέδωσε ότι ο Λευκός Οίκος ώθησε στην έξοδο την Γκάμπαρντ.
Θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 30 Ιουνίου. Είχε διοριστεί στις αρχές του 2025, με την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του.
Η αποχώρησή της έρχεται μετά την έναρξη της κοινής στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η οποία έθεσε σε δοκιμασία τη θέση της σε μια απροσδόκητα επιθετική κυβέρνηση, σημειώνει το Politico.
Μόλις τον Μάρτιο ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η Γκάμπαρντ είναι πιο ήπια από τον ίδιο στο ζήτημα του περιορισμού των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν.
Σε δική του ανάρτηση, λίγα λεπτά έπειτα από αυτή της Γκάμπαρντ, ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρει ότι «δυστυχώς, μετά από την εξαιρετική δουλειά που έχει επιτελέσει, η Τούλσι Γκάμπαρντ θα αποχωρήσει από την Κυβέρνηση στις 30 Ιουνίου.
» Ο υπέροχος σύζυγός της, ο Έιμπραμ, διαγνώστηκε πρόσφατα με μια σπάνια μορφή καρκίνου των οστών, και η ίδια, δικαιολογημένα, επιθυμεί να είναι δίπλα του, βοηθώντας τον να ανακτήσει την υγεία του, καθώς αυτή τη στιγμή δίνουν μαζί μια σκληρή μάχη.
» Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι σύντομα θα είναι καλύτερα από ποτέ. Η Τούλσι έχει κάνει καταπληκτική δουλειά και θα μας λείψει».
Προσθέτει ότι καθήκοντα επικεφαλής θα αναλάβει ο ως σήμερα αναπληρωτής διευθυντής Άαρον Λούκας.
Today, with great humility and sincere appreciation, I shared the below letter with President Trump. It has been a profound honor to serve the American people as DNI. pic.twitter.com/iBi6eURzvE— DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) May 22, 2026
Ποια είναι η Τούλσι Γκάμπαρντ
Η Γκάμπαρντ είναι μια «μπαρουτοκαπνισμένη» βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ που βρέθηκε στη θέση της επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ.
Γεννήθηκε στις 12 Απριλίου 1981. Η Γκάμπαρντ είναι παντρεμένη με τον κινηματογραφιστή Αβραάμ Γουίλιαμς, ενώ ο πατέρας της, Μάικ Γκάμπαρντ, είναι πολιτειακός γερουσιαστής.
Έχει διατελέσει βουλευτής των Δημοκρατικών, θέτοντας και υποψηφιότητα για το χρίσμα των Δημοκρατικών το 2020. Έγινε η πρώτη ινδουίστρια που εξελέγη στο Κογκρέσο.
Στην πορεία μεταπήδησε στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα στηρίζοντας αναφανδόν τον Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε τον νυν πρόεδρο μόλις τον Αύγουστο του 2024, λέγοντας σε πλήθος κόσμου στο συνέδριο της Ένωσης Εθνικής Φρουράς στο Ντιτρόιτ ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν «μας έχει φέρει αντιμέτωπους με πολλαπλούς πολέμους σε πολλαπλά μέτωπα σε περιοχές σε όλο τον κόσμο και πιο κοντά στο χείλος του πυρηνικού πολέμου από ποτέ άλλοτε».
«Ως πρώην υποψήφια για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών, έχει ευρεία υποστήριξη και στα δύο κόμματα - τώρα είναι περήφανη Ρεπουμπλικανή!» δήλωσε ο Τραμπ κατά την ανακοίνωση της επιλογής του. «Γνωρίζω ότι η Τούλσι θα φέρει το ατρόμητο πνεύμα που καθόρισε την ένδοξη καριέρα της στην Κοινότητα Πληροφοριών μας, υπερασπιζόμενη τα συνταγματικά μας δικαιώματα και διασφαλίζοντας την Ειρήνη μέσω της Δύναμης. «Θα μας κάνει όλους υπερήφανους!» πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Το 2003, η Γκάμπαρντ εντάχθηκε στην Εθνική Στρατιωτική Φρουρά της Χαβάης και βρέθηκε στο Ιράκ από το 2004 έως το 2005, όπου υπηρέτησε σε ιατρική μονάδα.
Το 2007, η Γκάμπαρντ ολοκλήρωσε το πρόγραμμα εκπαίδευσης αξιωματικών στη Στρατιωτική Ακαδημία της Αλαμπάμα ως διακεκριμένη τιμητική απόφοιτος. Τοποθετήθηκε στο Κουβέιτ από το 2008 έως το 2009 ως επικεφαλής διμοιρίας της Στρατιωτικής Αστυνομίας του Στρατού. Το 2015 η Γκάμπαρντ έγινε ταγματάρχης στην Εθνική Στρατιωτική Φρουρά της Χαβάης. Το 2020 μεταφέρθηκε στην εφεδρεία του Στρατού των ΗΠΑ και προήχθη στο βαθμό του αντισυνταγματάρχη το 2021.
Υπενθυμίζεται ότι όχι μόνο είχε επισκεφτεί την Ελλάδα στο παρελθόν αλλά είχε εκφραστεί με σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίον και έχει πει «δικτάτορα» αλλά και για τη στάση της Τουρκίας τονίζοντας πως δεν θα έπρεπε να αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ.
