Η Ρωσία αρνείται ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας
Η Ρωσία αρνείται ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας
Τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από το καθορισμένο σχέδιο πτήσης, ισχυρίζεται η Μόσχα
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε σήμερα την κατηγορία ότι τρία μαχητικά του παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο, μετά την αναχαίτισή τους από καταδιωκτικά του NATO χθες Παρασκευή.
Τα τρία καταδιωκτικά τύπου MiG-31 εκτέλεσαν αποστολή στην Καρέλια, στην περιφέρεια Καλίνινγκραντ, και «κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από το καθορισμένο σχέδιο πτήσης και δεν παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο», διαβεβαίωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Πούτιν συνεχίζει τα επικίνδυνα παιχνίδια στην Ευρώπη: Νέες παραβιάσεις σε Εσθονία και Πολωνία - Την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 ζητά το Ταλίν
«Τρώγοντας έρχεται η όρεξη»: Μετά τον Κίμελ, οι Φάλον και Μέγερς; Τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ μαθαίνουν με τον άσχημο τρόπο ότι δεν μπορούν να κατευνάσουν τον Τραμπ
Οι νέοι βγαίνουν για διασκέδαση νωρίς, κοιμούνται νωρίς και πίνουν από ελάχιστο έως καθόλου αλκοόλ
Τα τρία καταδιωκτικά τύπου MiG-31 εκτέλεσαν αποστολή στην Καρέλια, στην περιφέρεια Καλίνινγκραντ, και «κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από το καθορισμένο σχέδιο πτήσης και δεν παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο», διαβεβαίωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Πούτιν συνεχίζει τα επικίνδυνα παιχνίδια στην Ευρώπη: Νέες παραβιάσεις σε Εσθονία και Πολωνία - Την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 ζητά το Ταλίν
«Τρώγοντας έρχεται η όρεξη»: Μετά τον Κίμελ, οι Φάλον και Μέγερς; Τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ μαθαίνουν με τον άσχημο τρόπο ότι δεν μπορούν να κατευνάσουν τον Τραμπ
Οι νέοι βγαίνουν για διασκέδαση νωρίς, κοιμούνται νωρίς και πίνουν από ελάχιστο έως καθόλου αλκοόλ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα