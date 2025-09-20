Η Ρωσία αρνείται ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Εσθονία

Η Ρωσία αρνείται ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας

Τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από το καθορισμένο σχέδιο πτήσης, ισχυρίζεται η Μόσχα

Η Ρωσία αρνείται ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας
16 ΣΧΟΛΙΑ
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε σήμερα την κατηγορία ότι τρία μαχητικά του παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο, μετά την αναχαίτισή τους από καταδιωκτικά του NATO χθες Παρασκευή.

Τα τρία καταδιωκτικά τύπου MiG-31 εκτέλεσαν αποστολή στην Καρέλια, στην περιφέρεια Καλίνινγκραντ, και «κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από το καθορισμένο σχέδιο πτήσης και δεν παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο», διαβεβαίωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.


Ειδήσεις σήμερα:

Ο Πούτιν συνεχίζει τα επικίνδυνα παιχνίδια στην Ευρώπη: Νέες παραβιάσεις σε Εσθονία και Πολωνία - Την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 ζητά το Ταλίν

«Τρώγοντας έρχεται η όρεξη»: Μετά τον Κίμελ, οι Φάλον και Μέγερς; Τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ μαθαίνουν με τον άσχημο τρόπο ότι δεν μπορούν να κατευνάσουν τον Τραμπ

Οι νέοι βγαίνουν για διασκέδαση νωρίς, κοιμούνται νωρίς και πίνουν από ελάχιστο έως καθόλου αλκοόλ
16 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ProCredit Bank άνοιξε νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και θετική προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης