CENTCOM: Κανένα πλοίο δεν έσπασε τον αποκλεισμό τις πρώτες 48 ώρες
ΚΟΣΜΟΣ
Στενά του Ορμούζ Πλοία ΗΠΑ

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο αμερικανικός στρατός υποστήριξε σήμερα ότι εμπόδισε πλοία να αποπλεύσουν από ιρανικά λιμάνια κατά τις πρώτες 48 ώρες του ναυτικού αποκλεισμού που επέβαλαν οι ΗΠΑ στο Ιράν.

«Εννέα πλοία συμμορφώθηκαν στις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων να κάνουν αναστροφή και να επιστρέψουν σε λιμάνι ή σε ιρανική θαλάσσια ζώνη», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (Centcom) σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Κανένα πλοίο δεν κατάφερε να περάσει από τις αμερικανικές δυνάμεις», πρόσθεσε.

Ωστόσο, δεδομένα από ιστοτόπους παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας δείχνουν ότι τουλάχιστον τρία πλοία, που προέρχονταν από ιρανικά λιμάνια, διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ αφότου τέθηκε σε εφαρμογή ο αποκλεισμός. Ορισμένα από αυτά έκαναν αναστροφή στη συνέχεια, σύμφωνα με την εταιρεία συλλογής ναυτικών δεδομένων Kpler.

Τα Στενά του Ορμούζ, που είναι στρατηγικής σημασίας για τις θαλάσσιες μεταφορές, ιδίως υδρογονανθράκων, έχει παραλύσει από τις αρχές του πολέμου στο Ιράν. Καθώς δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου το Σαββατοκύριακο, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει τον δικό του αποκλεισμό σε όλα τα πλοία που μπαίνουν ή βγαίνουν από λιμάνια του Ιράν από το απόγευμα της Δευτέρας.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης