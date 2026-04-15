Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.
CENTCOM: Κανένα πλοίο δεν έσπασε τον αποκλεισμό τις πρώτες 48 ώρες
Ο αμερικανικός στρατός υποστήριξε σήμερα ότι εμπόδισε πλοία να αποπλεύσουν από ιρανικά λιμάνια κατά τις πρώτες 48 ώρες του ναυτικού αποκλεισμού που επέβαλαν οι ΗΠΑ στο Ιράν.
Τα Στενά του Ορμούζ, που είναι στρατηγικής σημασίας για τις θαλάσσιες μεταφορές, ιδίως υδρογονανθράκων, έχει παραλύσει από τις αρχές του πολέμου στο Ιράν. Καθώς δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου το Σαββατοκύριακο, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει τον δικό του αποκλεισμό σε όλα τα πλοία που μπαίνουν ή βγαίνουν από λιμάνια του Ιράν από το απόγευμα της Δευτέρας.
«Εννέα πλοία συμμορφώθηκαν στις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων να κάνουν αναστροφή και να επιστρέψουν σε λιμάνι ή σε ιρανική θαλάσσια ζώνη», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (Centcom) σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.
«Κανένα πλοίο δεν κατάφερε να περάσει από τις αμερικανικές δυνάμεις», πρόσθεσε.
Ωστόσο, δεδομένα από ιστοτόπους παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας δείχνουν ότι τουλάχιστον τρία πλοία, που προέρχονταν από ιρανικά λιμάνια, διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ αφότου τέθηκε σε εφαρμογή ο αποκλεισμός. Ορισμένα από αυτά έκαναν αναστροφή στη συνέχεια, σύμφωνα με την εταιρεία συλλογής ναυτικών δεδομένων Kpler.
During the first 48 hours of the U.S. blockade on ships entering and exiting Iranian ports, no vessels have made it past U.S. forces. Additionally, 9 vessels have complied with direction from U.S. forces to turn around and return toward an Iranian port or coastal area. pic.twitter.com/h4msgvaPTl— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026
