Trappist-1e: Εξωπλανήτης με το όνομα… μπίρας μπορεί να είναι το επόμενο «καταφύγιο» της ανθρωπότητας - Τι δείχνουν τα ευρήματα από το τηλεσκόπιο James Webb

Έχει μέγεθος παρόμοιο με αυτό της Γης και ολοκληρώνει μία πλήρη τροχιά γύρω από το άστρο του σε έξι ημέρες - Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ατμόσφαιρα του Trappist-1e πιθανόν να είναι πλούσια σε άζωτο, παρόμοια με αυτή της Γης ή του Τιτάνα