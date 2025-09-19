Προσποιούνταν ότι ήταν 14χρονο αγόρι και κακοποίησε τουλάχιστον 40 παιδιά - Στη φυλακή 22χρονος Βρετανός

Ο Στιούαρτ Λέιθαμ εξαπάτησε τα παιδιά κάνοντάς τα να πιστέψουν ότι ήταν έφηβος, προκειμένου να αποκτήσει άσεμνες φωτογραφίες τους, με την υπόσχεση ότι θα τους έδινε μετρητά ή δωροκάρτες