Οι Massive Attack αποχωρούν από το Spotify σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επένδυση του CEO σε στρατιωτική εταιρεία
Παράλληλα με την απόσυρσή τους από το Spotify, oι Massive Attack υπέγραψαν την πρωτοβουλία «No Music for Genocide» μαζί με 400 άλλους καλλιτέχνες - «Η τεχνολογία μας δεν χρησιμοποιείται στη Γάζα», απαντά η εταιρεία
Οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την επένδυση 600 εκατομμυρίων ευρώ που έκανε ο CEO της πλατφόρμας στην εταιρεία στρατιωτικής τεχνητής νοημοσύνης Helsing.
O διευθύνων σύμβουλος του Spotify, Ντάνιελ Εκ, ηγήθηκε τον Ιούνιο του τελευταίου γύρου χρηματοδότησης της εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας Helsing, η οποία παράγει μη επανδρωμένα αεροσκάφη HX-2 και χρησιμοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να αναλύει δεδομένα από αισθητήρες και οπλικά συστήματα από πεδία μάχης, ενημερώνοντας τους στρατιώτες σε πραγματικό χρόνο.
Ο Εκ είναι συνιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας Prima Materia, η οποία έχει επενδύσει σημαντικά ποσά στη γερμανική εταιρεία Helsing.
Οι Massive Attack, όμως, που υποστηρίζουν ένθερμα την Παλαιστίνη και καταδικάζουν τις πράξεις του Ισραήλ, δεν θέλουν πλέον να αποτελούν μέρος της πλατφόρμας Spotify, καθώς «τα με κόπο κερδισμένα χρήματα των θαυμαστών και οι δημιουργικές προσπάθειες των μουσικών τελικά χρηματοδοτούν θανατηφόρες, δυστοπικές τεχνολογίες», όπως έγραψε το συγκρότημα σε ανακοίνωσή του.
Παράλληλα με την απόσυρσή τους από το Spotify, oι Massive Attack υπέγραψαν την πρωτοβουλία «No Music for Genocide» (Όχι Μουσική για τη Γενοκτονία), στο πλαίσιο της οποίας μια ομάδα περισσότερων από 400 καλλιτεχνών και δισκογραφικών εταιρειών αποκλείει τη μουσική τους από τις υπηρεσίες streaming στο Ισραήλ.
Σε δήλωσή της, η μπάντα ανέφερε αναλυτικά τα εξής:
«Ανεξάρτητα από αυτή την πρωτοβουλία και υπό το φως των (αναφερόμενων) σημαντικών επενδύσεων του διευθύνοντος συμβούλου της σε μια εταιρεία που παράγει στρατιωτικά drone και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης ενσωματωμένη σε μαχητικά αεροσκάφη, οι Massive Attack υποβάλαμε ξεχωριστό αίτημα στη δισκογραφική μας εταιρεία να αφαιρεθεί η μουσική μας από την υπηρεσία streaming Spotify σε όλες τις περιοχές.
Κατά την άποψή μας, το ιστορικό προηγούμενο της αποτελεσματικής δράσης των καλλιτεχνών κατά τη διάρκεια του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική και το απαρτχάιντ, τα εγκλήματα πολέμου και η γενοκτονία που διαπράττονται σήμερα από το κράτος του Ισραήλ καθιστούν την εκστρατεία No Music for Genocide επιτακτική ανάγκη
Στην ξεχωριστή περίπτωση του Spotify, το οικονομικό βάρος που επιβαρύνει από καιρό τους καλλιτέχνες επιτείνεται τώρα από ένα ηθικό και δεοντολογικό βάρος, καθώς τα με κόπο κερδισμένα χρήματα των θαυμαστών και οι δημιουργικές προσπάθειες των μουσικών τελικά χρηματοδοτούν θανατηφόρες, δυστοπικές τεχνολογίες».
Ωστόσο, καθώς οι Massive Attack ανήκουν σε μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, δεν θα μπορούν να φιλοξενήσουν τη μουσική τους στο ευρέως χρησιμοποιούμενο εναλλακτικό Bandcamp, το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο σε καλλιτέχνες ανεξάρτητων δισκογραφικών εταιρειών.
Άλλοι καλλιτέχνες που έχουν ήδη αποσύρει τη μουσική τους από το Spotify σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επένδυση του Εκ στην εταιρεία περιλαμβάνουν τους King Gizzard & the Lizard Wizard, Godspeed You! Black Emperor, Deerhoof και Xiu Xiu.
Μιλώντας στον Guardian, ωστόσο, εκπρόσωπος της Helsing ανέφερε πως η εταιρεία δεν έχει καμία σχέση με τη Γάζα. «Το Spotify και η Helsing είναι δύο εντελώς ξεχωριστές εταιρείες. Η Helsing δεν εμπλέκεται στη Γάζα, οι προσπάθειές της εστιάζονται στην υπεράσπιση της Ευρώπης στην Ουκρανία», είπε.
Helsing: Η τεχνολογία μας δεν χρησιμοποιείται στη Γάζα
Και συνέχισε: «Αυτή τη στιγμή διαδίδονται ψευδείς πληροφορίες ότι η τεχνολογία της Helsing χρησιμοποιείται σε άλλες εμπόλεμες ζώνες εκτός της Ουκρανίας. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Η τεχνολογία μας χρησιμοποιείται σε ευρωπαϊκές χώρες μόνο για αποτροπή και άμυνα έναντι της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία».
Σημειώνεται πως στην καμπάνια «No Music for Genocide» συμμετέχουν περισσότεροι από 400 καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Fontaines DC , Kneecap , Primal Scream, Rina Sawayama, Wednesday , Amyl & The Sniffers, Japanese Breakfast και MØ.
