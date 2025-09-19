

Helsing: Η τεχνολογία μας δεν χρησιμοποιείται στη Γάζα

Μιλώντας στον Guardian, ωστόσο, εκπρόσωπος της Helsing ανέφερε πως η εταιρεία δεν έχει καμία σχέση με τη Γάζα. «Το Spotify και ηείναι δύο εντελώς ξεχωριστές εταιρείες. Η Helsing δεν εμπλέκεται στη Γάζα, οι προσπάθειές της εστιάζονται στην υπεράσπιση της Ευρώπης στην», είπε.Και συνέχισε: «Αυτή τη στιγμή διαδίδονται ψευδείς πληροφορίες ότι η τεχνολογία της Helsing χρησιμοποιείται σε άλλες εμπόλεμες ζώνες εκτός της Ουκρανίας. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Η τεχνολογία μας χρησιμοποιείται σε ευρωπαϊκές χώρες μόνο για αποτροπή και άμυνα έναντι της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία».Σημειώνεται πως στην καμπάνια «No Music for Genocide» συμμετέχουν περισσότεροι από 400 καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων τωνκαι