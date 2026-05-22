Αποζημίωση 485.000 δολαρίων σε βιολόγο που απολύθηκε επειδή σχολίασε τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Την εντόπισε συντηρητικός λογαριασμός που «σάρωνε» το Διαδίκτυο για αναρτήσεις που σχολίαζαν τη δολοφονία
Αξιωματούχοι της Φλόριντα συμφώνησαν να καταβάλουν σχεδόν μισό εκατομμύριο δολάρια σε μια βιολόγο που απολύθηκε από κρατική υπηρεσία επειδή σχολίασε επικριτικά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.
Η Μπρίνεϊ Μπράουν εργαζόταν στην Επιτροπή Προστασίας Ιχθύων και Άγριας Ζωής της πολιτείας. Μετά τη δολοφονία, αναδημοσίευσε μιμίδιο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο υποστήριζε ότι ο Κερκ δεν θα νοιαζόταν αν πυροβολούσαν παιδιά μέσα στις τάξεις τους.
Απολύθηκε την επόμενη ημέρα όταν εντόπισαν την ανάρτηση από τον συντηρητικό λογαριασμό Libs of TikTok που εκείνες τις ημέρες «σάρωνε» το Διαδίκτυο για αναρτήσεις που έκρινε ότι ήταν προσβλητικές για τον Κερκ. Η ίδια είπε ότι ενημερώθηκαν στο Libs of TikTok μόλις 10 λεπτά από την απόλυση, πριν ακόμη δημοσιοποιηθεί.
Κατέθεσε αγωγή ζητώντας την επαναπρόσληψή της, αναφέροντας ότι δυσκολεύτηκε να βρει άλλη εργασία, καθώς η κρατική υπηρεσία αποτελεί τον ρυθμιστικό φορέα για την ερευνητική της ειδίκευση στη διατήρηση των πτηνών.
Τελικά προχώρησε σε διακανονισμό τους διευθυντές της υπηρεσίας ύψους 485.000 δολαρίων, ο οποίος καλύπτει τους μισθούς που έχασε, την αποζημίωση και τα έξοδα. Συμφώνησε ακόμη να μην επιδιώξει μελλοντική απασχόληση στην υπηρεσία.
Η Μπράουν, όπως σημειώνει το Associated Press, ήταν μία από τους πολλούς εργαζόμενους στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ που έχασαν τη δουλειά τους λόγω σχολίων σχετικά με τη δολοφονία του Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου. Για πολλές από αυτές τις απολύσεις εκκρεμούν αγωγές.
Σε μία περίπτωση στο Τενεσί, συνταξιούχος αστυνομικός φυλακίστηκε για 37 ημέρες για σχόλιο που έκανε στο Facebook για τη δολοφονία του Κερκ. Ο αστυνομικός κινήθηκε δικαστικά και πρόσφατα αποζημιώθηκε με 835.000 δολάρια.
