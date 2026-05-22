Αντιδράσεις και φοιτητικές κινητοποιήσεις μετά το κλείσιμο του Πανεπιστημίου Bilgi στην Τουρκία, δείτε βίντεο
Η αστυνομία έφερε ένα όχημα με κανόνια νερού μπροστά από την πανεπιστημιούπολη και δεν επέτρεψε να γίνουν δηλώσεις στην πύλη του πανεπιστημίου
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη η απόφαση για ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μπιλγκί.
Φοιτητές, ακαδημαϊκοί και υποστηρικτές του πανεπιστημίου διαμαρτυρήθηκαν για το κλείσιμο, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε μέτρα αποκλεισμού της πανεπιστημιούπολης.
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, φοιτητές επιχείρησαν να κάνουν δημόσιες δηλώσεις και να πραγματοποιήσουν διαμαρτυρίες στον χώρο του πανεπιστημίου, ωστόσο αντιμετώπισαν αστυνομικούς περιορισμούς.
Η αστυνομία έφερε ένα όχημα με κανόνια νερού μπροστά από την πανεπιστημιούπολη και δεν επέτρεψε να γίνουν δηλώσεις στην πύλη του πανεπιστημίου. Οι μαθητές φώναζαν συνθήματα όπως "Η νεολαία θα ζητήσει λογαριασμό από το ΑΚΡ", "Θα νικήσουμε μέσω της αντίστασης", "Ζήτω η φοιτητική αλληλεγγύη" και "Το Μπιλγκί στέκεται όρθιο".
🔴#SONDAKİKA | Bilgi Üniversitesi’nin kapısına kilit vuruldu.— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) May 22, 2026
Öğrenciler kapının önünde protesto düzenliyor. (Video: ANKA)pic.twitter.com/LmWRKPN4Fc https://t.co/7pdAWEaKf3
🔴Öğrenciler, Muhalefet Nasıl Yapılır Dersi Veriyor— MECRA (@haber_mecrasi) May 22, 2026
🔸️Bilgi Üniversitesi'nde Polis Barikatları aşıldı, öğrenciler yürüyüşe devam ediyor. pic.twitter.com/hmAaRFzqGf
