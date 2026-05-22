Δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία από τον Καναδά θα διεξαχθεί στην Αλμπέρτα
Οι κάτοικοι της πλούσιας σε πετρέλαιο επαρχίας αισθάνονται ότι η πρωτεύουσα Οτάβα τους αγνοεί - Η πρωθυπουργός δηλώνει ότι θα ψηφίσει υπέρ της παραμονής
Η επαρχία της Αλμπέρτας στον Καναδά θα διεξαγάγει μέσα στο έτος δημοψήφισμα για το αν πρέπει να παραμείνει στον Καναδά ή να προχωρήσει σε δεύτερη δεσμευτική ψηφοφορία για την ανεξαρτησία.
Η ανακοίνωση της πρωθυπουργού Ντανιέλ Σμιθ έρχεται έπειτα από λαϊκή πρωτοβουλία που ζητούσε την απόσχιση και συγκέντρωσε περισσότερες από 300.000 υπογραφές. Παράλληλα «έτρεχε» μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που υποστήριζε την παραμονή της Αλμπέρτας και συγκέντρωσε περισσότερες από 400.000 υπογραφές.
Το δημοψήφισμα έχει προγραμματιστεί για τις 19 Οκτωβρίου, δήλωσε η πρωθυπουργός.
Το ερώτημα που θα τεθεί στους κατοίκους της Αλμπέρτας θα είναι: «Πρέπει η Αλμπέρτα να παραμείνει επαρχία του Καναδά ή πρέπει η κυβέρνηση της Αλμπέρτας να ξεκινήσει τη νομική διαδικασία που απαιτείται βάσει του Καναδικού Συντάγματος για τη διεξαγωγή δεσμευτικού δημοψηφίσματος στην επαρχία σχετικά με το αν η Αλμπέρτα πρέπει να αποσχιστεί από τον Καναδά;»
Αυτή είναι η πρώτη σημαντική δοκιμασία για την ενότητα της χώρας εδώ και δεκαετίες, επισημαίνει το BBC.
Η Αλμπέρτα είναι μια πλούσια σε πετρέλαιο επαρχία, στους κατοίκους της οποίας υπάρχει εδώ και χρόνια η αίσθηση ότι η πρωτεύουσα Οτάβα αγνοεί την επαρχία.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πάντως ότι η πλειοψηφία των κατοίκων της Αλμπέρτας θα ψηφίσει κατά της απόσχισης. Αυτό δηλώνει ότι θα ψηφίσει η πρωθυπουργός.
Άλλη μία επαρχία του Καναδά με ενεργό αποσχιστικό κίνημα είναι το Κεμπέκ, όπου έχουν γίνει δύο δημοψηφίσματα. Στο δεύτερο, αυτό του 1995, το αποτέλεσμα κρίθηκε στο όριο, με την «παραμονή» να είναι στο 50,58%.
Φωτογραφία: Reuters
