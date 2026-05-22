Συναγερμός για τον Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αύξησε τον επιδημιολογικό κίνδυνο
Η επιδημία εξαπλώνεται ραγδαία σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους
Ο επιδημιολογικός κίνδυνος από την έξαρση του ιού του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κρίνεται πλέον «πολύ υψηλός» για τη δημόσια υγεία σε εθνικό επίπεδο, από «υψηλός» που ήταν προηγουμένως, ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.
Οι κίνδυνοι από την έναρξη του ιού σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο παραμένουν αμετάβλητοι. «Η επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κογκό εξαπλώνεται ραγδαία. Προηγουμένως, ο ΠΟΥ είχε αξιολογήσει τον επιδημιολογικό κίνδυνο από την έξαρση του ιού στην αφρικανική χώρα ως υψηλό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και χαμηλό σε διεθνές. Τώρα αναθεωρούμε την αξιολόγηση κινδύνου μας σε πολύ υψηλό σε εθνικό επίπεδο, υψηλό σε περιφερειακό επίπεδο και χαμηλό σε παγκόσμιο επίπεδο», τόνισε ο Γκεμπρεγέσους σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Γενεύη
Την Κυριακή ο ΠΟΥ χαρακτήρισε την επιδημία Έμπολα που προκλήθηκε από τον ιό Bundibugyo σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουγκάντα ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος.
«Θα ήταν μεγάλο λάθος να το υποτιμήσουμε αυτό, ειδικά με έναν ιό με αυτό το στέλεχος Bundibugyo, (για) το οποίο δεν έχουμε το εμβόλιο», δήλωσε ο Μοχάμεντ Γιακούμπ Τζανάμπι σε συνέντευξη που παραχώρησε από την έδρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Γενεύη.
