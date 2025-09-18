Η χήρα του Κερκ είναι η νέα επικεφαλής του οργανισμού που είχε ιδρύσει
Ήταν επιθυμία και του ίδιου να αναλάβει η σύζυγος τα ηνία του Turning Point USA σε περίπτωση θανάτου του
Η Έρικα Κερκ, χήρα του δολοφονημένου ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ, διορίστηκε νέα διευθύνουσα σύμβουλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Turning Point USA, του οργανισμού που είχε ιδρύσει ο ίδιος το 2012.
Η οργάνωση τόνισε ότι ο Κερκ είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία του να αναλάβει η σύζυγός του την ηγεσία σε περίπτωση θανάτου του.
Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή του ο οργανισμός ανέφερε ότι «ο Τσάρλι μας προετοίμασε όλους για μια στιγμή όπως αυτή. Εργάστηκε ακούραστα για να διασφαλίσει ότι η Turning Point USA θα ήταν σε θέση να επιβιώσει ακόμη και τις μεγαλύτερες δοκιμασίες».
Προσθέτει ότι «όπως έλεγε πάντα ο Τσάρλι, “Έχουμε μια χώρα να σώσουμε”. Δεν θα παραδοθούμε ούτε θα γονατίσουμε μπροστά στο κακό. Θα συνεχίσουμε».
Ο Κερκ ήταν ένας από τους ιδρυτές του Turning Point USA το 2012 και το μετέτρεψε σε έναν από τους πιο σημαντικούς συντηρητικούς οργανισμούς της χώρας, αναφέρει ο Guardian. Αναγνωρίζεται ευρέως ότι έπεισε τους νέους Αμερικανούς να υποστηρίξουν τον Τραμπ και το κίνημα Maga.
Η Έρικα Κερκ αποφοίτησε από το Arizona State University με πτυχίο πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων και από το Liberty University με μεταπτυχιακό τίτλο στη νομική το 2017. Το 2022 έλαβε διδακτορικό τίτλο στη χριστιανική ηγεσία (Christian leadership).
Είναι ιδιοκτήτρια της θρησκευτικής μάρκας μόδας Proclaim Streetwear, ενώ στο παρελθόν εργάστηκε ως ηθοποιός και μοντέλο, συμμετείχε σε διαγωνισμούς ομορφιάς και κέρδισε τον τίτλο της Miss Arizona USA το 2012.
Με τον Κερκ παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2021.
