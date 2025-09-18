Νεκροί τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες από βόμβα στη Λωρίδα της Γάζας
ΚΟΣΜΟΣ
Λωρίδα της Γάζας Γάζα Βόμβα

Νεκροί τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες από βόμβα στη Λωρίδα της Γάζας

To περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στη συνοικία Τζενίνα της Ράφα, το πρωί της Πέμπτης

Νεκροί τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες από βόμβα στη Λωρίδα της Γάζας
9 ΣΧΟΛΙΑ
Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από βόμβα που εξερράγη στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Πρόκειται για τον Όμρι Χάι Μπεν Μοσέ, 26 ετών, τον Εράν Σελέμ, 23 ετών, τον Εϊτάν Αβνέρ Μπεν Ιτζάκ, 22 ετών και τον Ρον Αριέλι, 20 ετών.

Όλοι ήταν υπολοχαγοί που υπηρετούσαν στο τάγμα Dekel της σχολής αξιωματικών Bahad 1.

Ο Μπεν Μοσέ ήταν διοικητής λόχου, ενώ οι άλλοι τρεις στρατιώτες ήταν δόκιμοι και προήχθησαν μετά θάνατον σε υπολοχαγούς.

Οι Times of Israel αναφέρουν ότι το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στη συνοικία Τζενίνα της Ράφα, γύρω στις 09:30 της Πέμπτης όταν θωρακισμένη μπουλντόζα άνοιγε δρόμο και δύο Humvees ακολουθούσαν πίσω της.

Ένα από τα Humvee μετακινήθηκε στο πλάι του δρόμου, όπου χτυπήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό.

Ένας από τους τραυματίες είναι σοβαρά και οι άλλοι έχουν πιο ελαφρά τραύματα.

Αν και η Ράφα έχει σε μεγάλο βαθμό καθαριστεί από μέλη της Χαμάς και τρομοκρατικές υποδομές, ο IDF πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμη αρκετές δεκάδες μέλη, κυρίως στην περιοχή της Τζενίνα. Νωρίτερα την ίδια μέρα, πριν από την επίθεση, διαφορετικές μονάδες της σχολής Bahad 1 είχαν τρεις συγκρούσεις με τρομοκράτες, σύμφωνα με τον στρατό.


Ειδήσεις σήμερα:

Στοιχειωμένο έγκλημα 20 ετών στην Κρήτη: «Ο άντρας μου ομολόγησε με κλάματα τη δολοφονία του Στήβεν Κουκ» - Το email που οδηγεί σε δίκη 38χρονο Βρετανό

Φωτογραφίες: Η συγκλονιστική, γεμάτη πόνο μάχη της Μπέλα Χαντίντ με τη νόσο του Lyme - Έμαθες να ζεις στη φυλακή του παράλυτου μυαλού σου, γράφει η μητέρα της

Μήνυση σε βάρος του Άρη Μουγκοπέτρου από τον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης