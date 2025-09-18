Νεκροί τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες από βόμβα στη Λωρίδα της Γάζας

Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από βόμβα που εξερράγη στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.
Πρόκειται για τον Όμρι Χάι Μπεν Μοσέ, 26 ετών, τον Εράν Σελέμ, 23 ετών, τον Εϊτάν Αβνέρ Μπεν Ιτζάκ, 22 ετών και τον Ρον Αριέλι, 20 ετών.
Όλοι ήταν υπολοχαγοί που υπηρετούσαν στο τάγμα Dekel της σχολής αξιωματικών Bahad 1.
Ο Μπεν Μοσέ ήταν διοικητής λόχου, ενώ οι άλλοι τρεις στρατιώτες ήταν δόκιμοι και προήχθησαν μετά θάνατον σε υπολοχαγούς.
Οι Times of Israel
αναφέρουν ότι το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στη συνοικία Τζενίνα της Ράφα, γύρω στις 09:30 της Πέμπτης όταν θωρακισμένη μπουλντόζα άνοιγε δρόμο και δύο Humvees ακολουθούσαν πίσω της.
Ένα από τα Humvee μετακινήθηκε στο πλάι του δρόμου, όπου χτυπήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό.
Ένας από τους τραυματίες είναι σοβαρά και οι άλλοι έχουν πιο ελαφρά τραύματα.
Αν και η Ράφα έχει σε μεγάλο βαθμό καθαριστεί από μέλη της Χαμάς και τρομοκρατικές υποδομές, ο IDF πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμη αρκετές δεκάδες μέλη, κυρίως στην περιοχή της Τζενίνα. Νωρίτερα την ίδια μέρα, πριν από την επίθεση, διαφορετικές μονάδες της σχολής Bahad 1 είχαν τρεις συγκρούσεις με τρομοκράτες, σύμφωνα με τον στρατό.