Τουρκία: Δυσαρέσκεια για την απόκτηση ισραηλινού συστήματος αεράμυνας από την Κύπρο
Η Κύπρος έχει παραλάβει το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας Barak MX για να αντικαταστήσει, σταδιακά, το παλαιότερο ρωσικό σύστημα Tor M1
Τη δυσαρέσκειά της για την απόκτηση ισραηλινού συστήματος αεράμυνας από την Κύπρο, εξέφρασε η Τουρκία. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη, ένας Τούρκος αξιωματούχος τόνισε πως η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις «προσπάθειες διατάραξης της ισορροπίας στην Κύπρο» και θα ενεργήσει για να διασφαλίσει την ασφάλεια στο βόρειο τμήμα του νησιού, μετά από δημοσιεύματα κυπριακών μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν ότι η κυβέρνηση της Κύπρου είχε αποκτήσει σύστημα αεράμυνας από το Ισραήλ.
Τα κυπριακά μέσα είχαν αναφέρει τον Δεκέμβριο ότι η Κύπρος είχε παραλάβει το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας Barak MX για να συμπληρώσει και εν τέλει να αντικαταστήσει το παλαιότερο ρωσικό σύστημα Tor M1. Από τότε, οι κυπριακές αρχές ανέφεραν άλλες δύο παραδόσεις, με την πιο πρόσφατη να πραγματοποιείται την περασμένη εβδομάδα. Οι κυπριακές αρχές, λόγω των συνεχιζόμενων εντάσεων με την Τουρκία, δεν αποκαλύπτουν ανοιχτά τα προγράμματα προμηθειών τους.
Ο αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Πέμπτη υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι συνεχείς εξοπλιστικές προσπάθειες από την Κύπρο και οι «δραστηριότητες που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί θα μπορούσαν να έχουν επικίνδυνες συνέπειες».
«Κάθε προσπάθεια να διαταραχθεί η ισορροπία στο νησί παρακολουθείται στενά και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την ειρήνη της 'ΤΔΒΚ'», πρόσθεσε.
Ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η Κύπρος είναι μια ειρηνική και δημοκρατική χώρα που βρίσκεται υπό κατοχή εδώ και 51 χρόνια. «Όσο υπάρχει κατοχή και δεν υπάρχει πολιτική λύση (στην διαίρεση του νησιού), έχουμε το αυτονόητο καθήκον και υποχρέωση να διασφαλίσουμε τις άμυνες της Κυπριακής Δημοκρατίας», δήλωσε.
Η Τουρκία είναι σφοδρός επικριτής των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ η Κύπρος διατηρεί στενές σχέσεις με το Τελ Αβίβ. Η Ρωσία υπήρξε για δεκαετίες βασικός προμηθευτής στρατιωτικού υλικού στην Κύπρο, αλλά οι συμφωνίες είχαν αρχίσει να μειώνονται ακόμα και πριν από την επιβολή του πλήρους εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ρωσικές εξαγωγές, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Οι κυρώσεις αυτές έχουν αφήσει τα υπάρχοντα συστήματα άμυνας της Κύπρου χωρίς ανταλλακτικά και αδυνατούν να αναβαθμιστούν, όπως ανέφερε πέρυσι ανώτερη κυπριακή πηγή στο Reuters.
