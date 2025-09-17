Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς εμφανίστηκε ξανά μετά το ισραηλινό πλήγμα στη Ντόχα
Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς εμφανίστηκε ξανά μετά το ισραηλινό πλήγμα στη Ντόχα

Την ημέρα της επίθεσης, στις 9 Σεπτεμβρίου, αρχίσαμε να εξετάζουμε την αμερικανική πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, δήλωσε στο Al Jazeera

Ο Γαζί Χαμάντ, ένα από τα σημαντικότερα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, εμφανίστηκε σήμερα Τετάρτη για συνέντευξη που μεταδόθηκε απευθείας στο Al Jazeera, τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ.

Είναι το πρώτο υψηλόβαθμο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που εμφανίστηκε ξανά μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα την 9η Σεπτεμβρίου.

Εκείνη την ημέρα, «αρχίσαμε να εξετάζουμε την αμερικανική πρόταση» κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, δήλωσε αναφερόμενος στη συνάντηση στελεχών της Χαμάς που βρέθηκε στο στόχαστρο του Ισραήλ.

«Μάθαμε ότι πρόκειται για ισραηλινή επίθεση», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι ερρίφθησαν «περίπου 12 πύραυλοι σε λιγότερο από ένα λεπτό» καταγγέλλοντας την «ύπουλη επίθεση εναντίον μας και εναντίον του Κατάρ».

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στη Χαμάς, ο Χαμάντ ήταν ένα από τα έξι ηγετικά στελέχη του κινήματος που συνεδρίαζαν στη Ντόχα, στο κτίριο που αποτέλεσε στόχο του Ισραήλ την ώρα του αεροπορικού πλήγματος, μαζί με τον Χαλίλ αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτή, τον Χάλεντ Μεσάαλ, άλλοτε πρώτο στην ιεραρχία της Χαμάς, και τον Ζάχερ Τζαμπαρίν, επικεφαλής για τη Δυτική Όχθη, καθώς και τους Μπασέμ Ναΐμ και Τάχερ αλ Νούνου, μέλη του πολιτικού γραφείου.

Ένας γιος του Χάγια σκοτώθηκε στην ισραηλινή επιδρομή αλλά η Χαμάς από τότε δηλώνει ότι είναι ζωντανός, χωρίς να δώσει κάποια απόδειξη.



