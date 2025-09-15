«Το ΝΑΤΟ βρίσκεται de facto σε πόλεμο με τη Ρωσία», δήλωσε ο Πεσκόφ
«Είναι προφανές και δεν χρειάζεται καμία επιπλέον επιβεβαίωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου - Η Μόσχα θα κινηθεί νομικά κατά χωρών που θα προσπαθήσουν να κατασχέσουν τα περιουσιακά της
Αιχμές κατά του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «το ΝΑΤΟ βρίσκεται de facto σε πόλεμο με τη Ρωσία».
Οι δηλώσεις του συνιστούν απάντηση σε πρόσφατη δήλωση του Πολωνού Υπουργού Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ο οποίος είχε αναφέρει ότι το ΝΑΤΟ δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία.
«Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία», δήλωσε συγκεκριμένα ο Πεσκόφ σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. «Είναι προφανές και δεν χρειάζεται καμία επιπλέον επιβεβαίωση».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «το ΝΑΤΟ συμμετέχει de facto σε αυτόν τον πόλεμο» παρέχοντας άμεση και έμμεση υποστήριξη στο καθεστώς του Κιέβου.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η κατάσχεση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από ευρωπαϊκά κράτη θα πλήξει το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενώ προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα κινηθεί κατά όποιας χώρας προσπαθήσει να κατασχέσει περιουσιακά της στοιχεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει νέο τρόπο για να χρηματοδοτήσει την άμυνα της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, χρησιμοποιώντας τους τόκους από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν «παγώσει» στην Ευρώπη.
Στο ίδιο μήκος κύματος, το Politico σε δημοσίευμά του ανέφερε επίσης ότι η Κομισιόν εξετάζει την ιδέα να χρησιμοποιήσει ρωσικές καταθέσεις σε μετρητά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από ομόλογα που φθάνουν στη λήξη τους και που ανήκουν στη Ρωσία για να επιδιώξει «Δάνειο Επανορθώσεων» για την Ουκρανία.
«Εάν συμβεί αυτό, η Ρωσία θα κινηθεί κατά των κρατών της ΕΕ, και των Ευρωπαίων αχρείων από τις Βρυξέλλες και μεμονωμένες χώρες της ΕΕ που προσπαθούν να κατασχέσουν την περιουσία μας, έως τα τέλη του αιώνα», έγραψε ο Ρώσος πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ στο Telegram.
Η Ρωσία θα κινηθεί κατά ευρωπαϊκών χωρών με «όλους τους δυνατούς τρόπους» και σε «όλα τα δυνατά διεθνή και εθνικά δικαστήρια» καθώς και «εξωδικαστικά», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, που αυτή τη στιγμή είναι αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.
Η Μόσχα θα κινηθεί νομικά κατά χωρών που θα προσπαθήσουν να κατασχέσουν τα περιουσιακά της
