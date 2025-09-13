Η εξόντωση των ηγετών της Χαμάς θα τερμάτιζε τον πόλεμο, λέει ο Νετανιάχου
«Οι τρομοκράτες ηγέτες της Χαμάς που ζουν στο Κατάρ δεν ενδιαφέρονται για την τύχη των κατοίκων της Γάζας» τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι η εξόντωση των ηγετών της Χαμάς θα τερμάτιζε τον πόλεμο στην Γάζα έπειτα από τα πρόσφατα αεροπορικά πλήγματα στη Ντόχα.
«Οι τρομοκράτες ηγέτες της Χαμάς που ζουν στο Κατάρ δεν ενδιαφέρονται για την τύχη των κατοίκων της Γάζας. Έχουν μπλοκάρει τις απόπειρες για κατάπαυση του πυρός για να παρατείνουν επ' αόριστον τον πόλεμο» έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ. «Η εξόντωσή τους θα επέτρεπε την εξάλειψη του κυρίου εμποδίου για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και το τέλος του πολέμου».
Οι οικογένειες των ομήρων από την πλευρά τους κατηγορούν τον Νετανιάχου ότι είναι «εμπόδιο» για τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζας. «Η επιχείρηση που έγινε στο Κατάρ απέδειξε πέρας κάθε αμφιβολίας ότι ένα εμπόδιο υπάρχει στην επιστροφή των ομήρων και τον τέλος του πολέμου: ο πρωθυπουργός Νετανιάχου. Κάθε φορά που επίκειται η επίτευξη μίας συμφωνίας, ο Νετανιάχου την σαμποτάρει», καταγγέλλεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων.
