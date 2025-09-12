Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Αστυνομικός της ICE σκότωσε άνδρα σε προάστιο του Σικάγο ενώ προσπαθούσε να τον συλλάβει
Ο νεκρός άνδρας, ονόματι, Σιλβέριο Βιγιέγας-Γκονθάλες είχε «ιστορικό επικίνδυνης οδήγησης», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ
Πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε σήμερα έναν άνδρα, καθώς αστυνομικοί προσπαθούσαν να τον συλλάβουν σε προάστιο του Σικάγο, ανακοίνωσαν το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και τοπικοί αξιωματούχοι.
Αστυνομικοί της ICE έκαναν έλεγχο σε όχημα για να συλλάβουν τον Σιλβέριο Βιγιέγας-Γκονθάλες όταν ο τελευταίος οδήγησε το αυτοκίνητό του πάνω σε αστυνομικούς, ανέφερε το DHS, χωρίς να διευκρινίζει την εθνικότητα του άνδρα.
«Αρνήθηκε να ακολουθήσει τις οδηγίες των πρακτόρων και οδήγησε το αυτοκίνητό του προς το μέρος τους. Ένας από τους αξιωματικούς της ICE χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο και παρασύρθηκε σε μεγάλη απόσταση. Φοβούμενος για τη ζωή του, χρησιμοποίησε το όπλο του», πρόσθεσε το υπουργείο.
«Ο αξιωματικός υπέστη πολλαπλά τραύματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο παράνομος μετανάστης κηρύχθηκε νεκρός», τόνισε το υπουργείο. Ο Σιλβέριο Βιγιέγας-Γκονθάλες είχε «ιστορικό επικίνδυνης οδήγησης. Εισήλθε στη χώρα σε άγνωστη ημερομηνία», σημείωσε το DHS, δικαιολογώντας τον χαρακτηρισμό του ως «εγκληματία». Παράλληλα τόνισε πως ο αστυνομικός έκανε «αναλογική χρήση βίας».
Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι εξαπολύει επιχείρηση της ICE στο Σικάγο, εναντίον των «χειρότερων από τους χειρότερους εγκληματίες παράνομους μετανάστες», ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος απειλούσε να αναπτύξει στη μεγαλούπολη την εθνοφρουρά. Οι απειλές του Τραμπ αντιμετωπίστηκαν με διαμαρτυρίες σε όλο το Σικάγο και τα γύρω προάστια. Ο πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι θα στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Μέμφις του Τενεσί.
Η επιχείρηση, που βαφτίστηκε «Midway Blitz», θα βάλει στο στόχαστρο «εγκληματίες παράνομους μετανάστες που τρομοκρατούν Αμερικανούς» στο Ιλινόι, την πολιτεία όπου βρίσκεται η τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.
Η Λίλιαν Χιμένεθ, βουλευτής της πολιτείας για την 4η περιφέρεια του Ιλινόις στο Σικάγο, επέκρινε την ICE για τον θάνατο στο Φράνκλιν Παρκ, ένα προάστιο του Σικάγο. «Αυτό θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την κοινότητά μας, ο τρόπος με τον οποίο η ICE λειτουργεί», είπε. «Τώρα είδαμε τις απόλυτες, φρικτές συνθήκες για τις οποίες ανησυχούσαμε όλοι. Στέρησαν τη ζωή ενός μέλους της κοινότητάς μας», είπε.
Το DHS ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι το περιστατικό συνέβη στο Σικάγο. Η Χιμένεθ και ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Ρόμπερτ Πρίτσκερ δήλωσαν ότι συνέβη στο Φράνκλιν Παρκ.
A U.S. Immigration and Customs Enforcement officer fatally shot a man who was resisting arrest and subsequently dragged the agent with his car, according to an ICE spokesperson. https://t.co/LjeuInq1qv pic.twitter.com/nVla4MFAbu— ABC News (@ABC) September 12, 2025
An undocumented immigrant was fatally shot in Illinois after resisting arrest by ICE agents. Silverio Villegas-Gonzalez, known for reckless driving, reportedly drove his car into the arrest team and dragged an officer a significant distance before being shot. pic.twitter.com/rJijVdxbtr— BigMediaBox (@BigMediaBox) September 12, 2025
«Ο λαός του Ιλινόις δικαιούται μια πλήρη, τεκμηριωμένη καταγραφή του τι συνέβη σήμερα για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η λογοδοσία», τόνισε ο Πρίτσκερ με ανάρτηση στο X.
