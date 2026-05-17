17χρονη έπεσε από πεζογέφυρα στην Ξάνθη, τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια
Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο
Συναγερμός σήμανε περίπου στις 17:30 το απόγευμα της Κυριακής (17/5) στην περιοχή Εκτενεπόλ της Ξάνθης, όταν μία 17χρονη έπεσε από μία πεζογέφυρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στα πόδια.
Όπως αναφέρει το xanthinews.gr, περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές της ανήλικης και ειδοποίησαν τις Αρχές.
Λίγο αργότερα έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αφού της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες η 17χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
