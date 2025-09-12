Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Αργεντινή: Η στιγμή που 75χρονος πυροβόλησε 28χρονο γείτονά του μετά από καβγά για φασαρία - Σε κρίσιμη κατάσταση το θύμα
Αργεντινή: Η στιγμή που 75χρονος πυροβόλησε 28χρονο γείτονά του μετά από καβγά για φασαρία - Σε κρίσιμη κατάσταση το θύμα
Στο βίντεο από ό,τι συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης στο Ροζάριο, φαίνεται ο 75χρονος άνδρας να είναι έξω από την είσοδο του σπιτιού του και να λογοφέρνει με τον 28χρονο, ο οποίος καταγράφει τον καβγά
Αιματηρή κατάληξη είχε καβγάς που είχαν, πιθανότατα για υπερβολική φασαρία, ένας 75χρονος με έναν 28χρονο γείτονά του στην Αργεντινή, με τον δεύτερο να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ νοσοκομείου μετά από πυροβολισμό που δέχθηκε στην κοιλιά.
Στο βίντεο από ό,τι συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης στο Ροζάριο, φαίνεται ο 75χρονος άνδρας να είναι έξω από την είσοδο του σπιτιού του και να λογοφέρνει με τον 28χρονο, ο οποίος καταγράφει τον καβγά.
Κάποια στιγμή ο 75χρονος φαίνεται να σηκώνει μια καραμπίνα που είχε στα χέρια του, με τον 28χρονο να αρχίζει να τρέχει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούγεται ένας πυροβολισμός και οι κραυγές πόνου του 28χρονου «με πυροβόλησε, ο γέρος με πυροβόλησε, καλέστε ασθενοφόρο».
Σύμφωνα με μέσα της Αργεντινής η σφαίρα από την καραμπίνα του 75χρονου εξοστρακίστηκε στην άσφαλτο και καρφώθηκε στην κοιλιά του 28χρονου.
Εκτός από την εκδοχή της φασαρίας, άλλες αναφορές μεταφέρουν ότι ο 28χρονος είχε πετάξει πέτρες στο σπίτι του 75χρονου προκαλώντας ζημιές.
Ο 75χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με τον 28χρονο να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ υπό μηχανική υποστήριξη καθώς μεταφέρθηκε με τραύμα χωρίς έξοδο στην κοιλιακή χώρα. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν κρίσιμο το επόμενο 24ωρο για τον άνδρα, ο οποίος υποβλήθηκε ήδη σε μια χειρουργική επέμβαση.
Στο βίντεο από ό,τι συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης στο Ροζάριο, φαίνεται ο 75χρονος άνδρας να είναι έξω από την είσοδο του σπιτιού του και να λογοφέρνει με τον 28χρονο, ο οποίος καταγράφει τον καβγά.
Κάποια στιγμή ο 75χρονος φαίνεται να σηκώνει μια καραμπίνα που είχε στα χέρια του, με τον 28χρονο να αρχίζει να τρέχει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούγεται ένας πυροβολισμός και οι κραυγές πόνου του 28χρονου «με πυροβόλησε, ο γέρος με πυροβόλησε, καλέστε ασθενοφόρο».
En Rosario, un joven filmó cómo le disparó un jubilado de 75 años en medio de una discusión por el volumen de la música: el agresor fue detenido y la víctima está internada en terapia intensiva con respirador, tras ser operado por un tiro en el abdomen. pic.twitter.com/MdI6zhSDRJ— MDZ Online (@mdzol) September 11, 2025
Σύμφωνα με μέσα της Αργεντινής η σφαίρα από την καραμπίνα του 75χρονου εξοστρακίστηκε στην άσφαλτο και καρφώθηκε στην κοιλιά του 28χρονου.
Εκτός από την εκδοχή της φασαρίας, άλλες αναφορές μεταφέρουν ότι ο 28χρονος είχε πετάξει πέτρες στο σπίτι του 75χρονου προκαλώντας ζημιές.
Ο 75χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με τον 28χρονο να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ υπό μηχανική υποστήριξη καθώς μεταφέρθηκε με τραύμα χωρίς έξοδο στην κοιλιακή χώρα. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν κρίσιμο το επόμενο 24ωρο για τον άνδρα, ο οποίος υποβλήθηκε ήδη σε μια χειρουργική επέμβαση.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό: Επί 1 χλμ. πήγαινε ανάποδα η 70χρονη πριν το φονικό τροχαίο - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας
Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε μέσω Facebook ο Γεωργιάδης - Μια σύλληψη μετά τη μήνυση που υπέβαλε
Οργισμένος με την δικαστή που είχε αφήσει ελεύθερο τον δράστη ο σύντροφος της Ιρίνα που δολοφονήθηκε σε τρένο
Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό: Επί 1 χλμ. πήγαινε ανάποδα η 70χρονη πριν το φονικό τροχαίο - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας
Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε μέσω Facebook ο Γεωργιάδης - Μια σύλληψη μετά τη μήνυση που υπέβαλε
Οργισμένος με την δικαστή που είχε αφήσει ελεύθερο τον δράστη ο σύντροφος της Ιρίνα που δολοφονήθηκε σε τρένο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα