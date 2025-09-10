H Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή στέγαση – Η ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, δείτε βίντεο

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για τη Στέγαση και ένα νέο «Ευρωπαϊκό Σχέδιο για Προσιτή Στέγαση», το οποίο θα αναθεωρήσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, θα διευκολύνει την κατασκευή νέων κατοικιών και φοιτητικών εστιών και θα προτείνει μια νομική πρωτοβουλία για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις.

«Οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 20 % από το 2015. Οι άδειες οικοδομής έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 20 % σε πέντε χρόνια. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια κρίση στέγασης. Είναι μια κοινωνική κρίση», δήλωσε.

Αντιμέτωπη με ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που βρίθει από αγανάκτηση και δυσφορία, η πρόεδρος της Κομισιόν παρουσίασε το πολιτικό της όραμα για το μέλλον της ΕΕ. Γνωστή ως SOTEU, η ομιλία διάρκειας μιας ώρας σηματοδότησε την επίσημη έναρξη του νέου έτους εργασίας για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης.



Αυτή τη φορά, όμως, η φον ντερ Λάιεν ήταν έτοιμη για απολογισμό.



«Οι νοσηλευτές, οι δάσκαλοι και οι πυροσβέστες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ζήσουν εκεί που υπηρετούν. Οι μαθητές εγκαταλείπουν το σχολείο επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν το ενοίκιο. Οι νέοι καθυστερούν να δημιουργήσουν οικογένεια», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν. Η Κομισιόν εργάζεται για την αναθεώρηση των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, ώστε να συμπεριληφθεί ένας νέος ορισμός της προσιτής στέγασης. Αυτό θα επέτρεπε στις κυβερνήσεις της ΕΕ να παρέχουν δημόσια χρηματοδότηση για πρωτοβουλίες στέγασης χωρίς να χρειάζεται να ενημερώσουν την Επιτροπή.





