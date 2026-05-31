Το Εργατικό κόμμα του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Αμπέλα κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στη Μάλτα

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων ανήλθε στο 87,4% - Ο κυριότερος αντίπαλος του Αμπέλα ήταν ο υποψήφιος του Εθνικιστικού, συντηρητικού κόμματος Άλεξ Μποργκ, ένας δικηγόρος 30 ετών και πρώην νικητής των καλλιστείων «Mr World Malta»