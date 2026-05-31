Δεκάδες νεκροί από τεράστια έκρηξη σε περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες στη Μιανμάρ, δείτε βίντεο
Συγκλονιστικές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από τη στιγμή της πυροδότησης δεκάδων εκρηκτικών μηχανισμών με ένα τεράστιο σύννεφο καπνού και φλόγες να υψώνονται προς τον ουρανό
Ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός Τα’άνγκ (TNLA), μια από τις ισχυρότερες αντάρτικες οργανώσεις της χώρας, ανέφερε ότι γύρω στο μεσημέρι σημειώθηκε έκρηξη σε αποθηκευμένους εκρηκτικούς μηχανισμούς που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν σε ορυχεία και λατομεία.
Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή της έκρηξης με ένα τεράστιο σύννεφο καπνού και φλόγες να υψώνονται προς τον ουρανό, ενώ ακούγεται ο θόρυβος από τζάμια που σπάνε. Από την έκρηξη σκοτώθηκαν «πολλοί χωρικοί» πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των θυμάτων.
Δείτε βίντεο
A serious #explosion occurred at noon on Sunday in Kaungtat village in Nankham township, #Myanmar. Thick smoke rose from the blast site, and several buildings were damaged. Local #fire and rescue teams have arrived at the scene to assist. The cause of the incident and details… pic.twitter.com/KNtYq4NelL— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) May 31, 2026
Ένα μέλος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών της περιφέρειας Νάμχκα, στην Πολιτεία Σαν, έκανε λόγο για 46 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και για 70 τραυματίες. Άλλος διασώστης ανέβασε τον αριθμό των νεκρών στους 59. Και οι δύο πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν, για λόγους ασφαλείας.
🇲🇲: At least 55 people were killed and over 60 injured in a massive explosion at a gelignite explosives warehouse in Kaungtup village, Namhkam township, Shan State, Myanmar, on May 31, 2026.— World In Last 24hr (@world24x7hr) May 31, 2026
The blast, at a site controlled by the Ta'ang National Liberation Army for mining use,… https://t.co/x42YI8XkRw
Σύμφωνα με το BBC, οι νεκροί στο χωριό Καούνγκ Τατ είναι τουλάχιστον 55 και τα 25 από τα θύματα ήταν γυναίκες.
Η Μιανμάρ έχει βυθιστεί στον εμφύλιο πόλεμο αφού ο στρατός ανέλαβε πραξικοπηματικά την εξουσία το 2021. Η στρατιωτική χούντα μάχεται ταυτόχρονα με διάφορες φιλοδημοκρατικές οργανώσεις ανταρτών και με ισχυρές, ένοπλες ομάδες που προέρχονται από τις εθνικές μειονότητες της χώρας.
Ο TNLA, που ελέγχει τη συγκεκριμένη περιοχή, πρόσθεσε ότι τα εκρηκτικά ανήκαν στο οικονομικό τμήμα του και ότι διενεργείται έρευνα για τα αίτια της έκρηξης.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr