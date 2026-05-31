Δεκάδες νεκροί από τεράστια έκρηξη σε περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες στη Μιανμάρ, δείτε βίντεο
Συγκλονιστικές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από τη στιγμή της πυροδότησης δεκάδων εκρηκτικών μηχανισμών με ένα τεράστιο σύννεφο καπνού και φλόγες να υψώνονται προς τον ουρανό

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα ότι σημειώθηκε έκρηξη στη βόρεια Μιανμάρ, σε μια περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες, οι οποίοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για ατύχημα, καθώς πυροδοτήθηκαν κατά λάθος εκρηκτικοί μηχανισμοί, που βρίσκονταν σε αποθήκη με υλικά για ορυχεία.

Ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός Τα’άνγκ (TNLA), μια από τις ισχυρότερες αντάρτικες οργανώσεις της χώρας, ανέφερε ότι γύρω στο μεσημέρι σημειώθηκε έκρηξη σε αποθηκευμένους εκρηκτικούς μηχανισμούς που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν σε ορυχεία και λατομεία.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή της έκρηξης με ένα τεράστιο σύννεφο καπνού και φλόγες να υψώνονται προς τον ουρανό, ενώ ακούγεται ο θόρυβος από τζάμια που σπάνε. Από την έκρηξη σκοτώθηκαν «πολλοί χωρικοί» πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των θυμάτων.

Ένα μέλος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών της περιφέρειας Νάμχκα, στην Πολιτεία Σαν, έκανε λόγο για 46 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και για 70 τραυματίες. Άλλος διασώστης ανέβασε τον αριθμό των νεκρών στους 59. Και οι δύο πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν, για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το BBC, οι νεκροί στο χωριό Καούνγκ Τατ είναι τουλάχιστον 55 και τα 25 από τα θύματα ήταν γυναίκες.

Η Μιανμάρ έχει βυθιστεί στον εμφύλιο πόλεμο αφού ο στρατός ανέλαβε πραξικοπηματικά την εξουσία το 2021. Η στρατιωτική χούντα μάχεται ταυτόχρονα με διάφορες φιλοδημοκρατικές οργανώσεις ανταρτών και με ισχυρές, ένοπλες ομάδες που προέρχονται από τις εθνικές μειονότητες της χώρας.

Ο TNLA, που ελέγχει τη συγκεκριμένη περιοχή, πρόσθεσε ότι τα εκρηκτικά ανήκαν στο οικονομικό τμήμα του και ότι διενεργείται έρευνα για τα αίτια της έκρηξης.

