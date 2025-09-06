Αυστραλία: Σέρφερ υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη από επίθεση μεγάλου καρχαρία

Το θύμα δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν περίπου 100 μέτρα από την ακτή - Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί ποιο είδος καρχαρία ευθύνεται για την επίθεση