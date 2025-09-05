Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου: «Είναι ένα μήνυμα νίκης»

Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε την Παρασκευή (5/9) σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων στο Οβάλ Γραφείο, το ένα από τα οποία προτείνει την αλλαγή του ονόματος του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου.
Σε δηλώσεις του, ο Τραμπ ανέφερε πως το νέο όνομα αντανακλά καλύτερα την παγκόσμια κατάσταση και τις στρατηγικές ανάγκες της χώρας. «Πιστεύω ότι είναι πολύ πιο κατάλληλο όνομα, ειδικά αν λάβουμε υπόψη την κατάσταση του κόσμου αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό στον κόσμο».
«Κερδίσαμε τον A' παγκόσμιο πόλεμο, κερδίσαμε τον Β' παγκόσμιο πόλεμο, κερδίσαμε όλα όσα προηγήθηκαν και όλα όσα συνέβησαν στο μεταξύ» δήλωσε ο Τραμπ κατά την υπογραφή. «Και μετά αποφασίσαμε να γίνουμε πιο ευαισθητοποιημένοι και αλλάξαμε το όνομα σε υπουργείο Άμυνας». «Νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα νίκης. Νομίζω ότι στέλνει πραγματικά ένα μήνυμα δύναμης. Είμαστε πολύ δυνατοί. Είμαστε πολύ πιο δυνατοί από ό,τι μπορεί να καταλάβει κανείς» δήλωσε ο Τραμπ.
Η εκ νέου μετονομασία θα είναι κοστοβόρα αφού απαιτεί να αλλάξουν οι πινακίδες και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται όχι μόνο στο Πεντάγωνο αλλά και σε όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις ανά τον κόσμο.
Οι αλλαγές ονομασίας στα υπουργεία είναι σπάνιες και απαιτούν την έγκριση του Κογκρέσου, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν την πλειοψηφία και δεν έχουν δείξει ότι σκοπεύουν να αντιταχθούν στις πρωτοβουλίες του Τραμπ. Το υπουργείο Άμυνας αποκαλείτο υπουργείο Πολέμου μέχρι το 1949. Οι ιστορικοί λένε ότι μετονομάστηκε εν μέρει για να δείξει η Ουάσινγκτον ότι, στην πυρηνική εποχή, οι ΗΠΑ επικεντρώνονταν στην πρόληψη των συγκρούσεων.
.@POTUS: "We won the first World War. We won the second World War. We won everything before that and in between — and then we decided to go woke and we changed the name to Department of Defense. So, we're going Department of War." pic.twitter.com/Vct6X3L9JU— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 5, 2025
