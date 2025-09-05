Νετανιάχου κατά Αιγύπτου: Φυλακίζει τους κατοίκους της Γάζας που θέλουν να εγκαταλείψουν τη ζώνη του πολέμου
Ο ΥΠΕΞ της Αιγύπτου, δήλωσε ότι η χώρα του «καταδικάζει με απόλυτο τρόπο» τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για μια προσπάθεια παράτασης της κλιμάκωσης στην περιοχή
Στην κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγόρησε την Αίγυπτο ότι κρατά «φυλακισμένους» τους κατοίκους της Γάζας, οι οποίοι επιθυμούν να φύγουν από τη ζώνη του πολέμου, με το Κάιρο να εκφράζει τη «μεγίστη καταδίκη» των δηλώσεών του.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, δήλωσε ότι η χώρα του «καταδικάζει με απόλυτο τρόπο» τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για μια προσπάθεια «παράτασης της κλιμάκωσης στην περιοχή και εδραίωσης της αστάθειας». Επιπλέον, τόνισε ότι η εκδίωξη των Παλαιστινίων από τις πατρίδες τους είναι «κόκκινη γραμμή» για την Αίγυπτο και δεν πρόκειται να επιτραπεί.
«Η εκδίωξη σημαίνει εξόντωση και το τέλος του Παλαιστινιακού ζητήματος» δήλωσε ο Αμπντελάτι σε δημοσιογράφους στη Λευκωσία. Επαναλαμβάνοντας την κατηγορία ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, μια κατηγορία που το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά.
Η Αίγυπτος, εν τω μεταξύ, ενισχύει τις στρατιωτικές της δυνάμεις κατά μήκος των συνόρων της με τη Γάζα, προκειμένου να προετοιμαστεί για την επικείμενη επίθεση του Ισραήλ για την κατάληψη της Γάζας, ανησυχώντας ότι μια μαζική εκκένωση των Παλαιστινίων από το βόρειο τμήμα ενδέχεται να οδηγήσει σε προσπάθειες φυγής προς τη χερσόνησο του Σινά.
Η Αίγυπτος έχει κλείσει τα σύνορά της με τη Γάζα μετά την κατάληψη του σημείου διέλευσης Ράφα από το Ισραήλ, και, μετά την έκρηξη του πολέμου στην περιοχή τον Οκτώβριο του 2023, κατασκεύασε τσιμεντένιο συνοριακό τείχος που φτάνει μέχρι έξι μέτρα κάτω από τη γη και είναι καλυμμένο με συρματόπλεγμα. Έχει επίσης κατασκευάσει αναχώματα και ενισχύσει την επιτήρηση στα συνοριακά φυλάκια, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.
