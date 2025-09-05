Νετανιάχου κατά Αιγύπτου: Φυλακίζει τους κατοίκους της Γάζας που θέλουν να εγκαταλείψουν τη ζώνη του πολέμου

Ο ΥΠΕΞ της Αιγύπτου, δήλωσε ότι η χώρα του «καταδικάζει με απόλυτο τρόπο» τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για μια προσπάθεια παράτασης της κλιμάκωσης στην περιοχή