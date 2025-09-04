Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ επέστρεψαν στα καθήκοντά τους - Η πριγκίπισσα άλλαξε τα μαλλιά της
Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ επέστρεψαν στα καθήκοντά τους - Η πριγκίπισσα άλλαξε τα μαλλιά της
Πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και είδαν από κοντά τους πρόσφατα ανανεωμένους κήπους του
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον επανήλθαν επίσημα στα καθήκοντά τους, μετά από επτά εβδομάδες απουσίας από τα φώτα της δημοσιότητας.
Πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και είδαν από κοντά τους πρόσφατα ανανεωμένους κήπους του. Εδειχναν ξεκούραστοι, ευδιάθετοι και μαυρισμένοι.
Η Κέιτ Μίντλετον τράβηξε όλα τα βλέμματα με την εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της τα οποία έφταναν σχεδόν μέχρι τη μέση ενώ το χρώμα τους ήταν σε πιο ανοιχτούς, ξανθούς τόνους.
Το ντύσιμό της ήταν κομψό καθώς επέλεξε ένα καφέ σακάκι φορεμένο πάνω από ένα λευκό πουκάμισο, το οποίο συνδύασε με μαύρο παντελόνι και καφέ μπαλαρίνες. Για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της, φόρεσε ένα κολιέ με τα αρχικά των τριών παιδιών της: του πρίγκιπα Τζορτζ, της πριγκίπισσας Σάρλοτ και του πρίγκιπα Λούις.
Η παρουσία της Κέιτ και του πρίγκιπα Ουίλιαμ σε ένα από τα πιο αγαπημένα αξιοθέατα του Λονδίνου, είχε ως στόχο να ενημερωθούν πώς οι κήποι του λειτουργούν ως ένα «ζωντανό εργαστήριο», όπου οι επισκέπτες και οι επιστήμονες μπορούν να μελετήσουν την άγρια φύση μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον.
Η επίσκεψη τους πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την επιστροφή των παιδιών τους, στο σχολείο Λάμπρουκ στο Μπέρκσαϊρ, σύμφωνα με το People.
Πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και είδαν από κοντά τους πρόσφατα ανανεωμένους κήπους του. Εδειχναν ξεκούραστοι, ευδιάθετοι και μαυρισμένοι.
Η Κέιτ Μίντλετον τράβηξε όλα τα βλέμματα με την εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της τα οποία έφταναν σχεδόν μέχρι τη μέση ενώ το χρώμα τους ήταν σε πιο ανοιχτούς, ξανθούς τόνους.
Το ντύσιμό της ήταν κομψό καθώς επέλεξε ένα καφέ σακάκι φορεμένο πάνω από ένα λευκό πουκάμισο, το οποίο συνδύασε με μαύρο παντελόνι και καφέ μπαλαρίνες. Για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της, φόρεσε ένα κολιέ με τα αρχικά των τριών παιδιών της: του πρίγκιπα Τζορτζ, της πριγκίπισσας Σάρλοτ και του πρίγκιπα Λούις.
Η παρουσία της Κέιτ και του πρίγκιπα Ουίλιαμ σε ένα από τα πιο αγαπημένα αξιοθέατα του Λονδίνου, είχε ως στόχο να ενημερωθούν πώς οι κήποι του λειτουργούν ως ένα «ζωντανό εργαστήριο», όπου οι επισκέπτες και οι επιστήμονες μπορούν να μελετήσουν την άγρια φύση μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον.
Η επίσκεψη τους πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την επιστροφή των παιδιών τους, στο σχολείο Λάμπρουκ στο Μπέρκσαϊρ, σύμφωνα με το People.
Ειδήσεις σήμερα:
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα
προκρίνονται και τι μένει πίσω
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα
προκρίνονται και τι μένει πίσω
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα