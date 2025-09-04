Διώροφο λεωφορείο παρέσυρε πεζούς στο Λονδίνο - Αναφορές για πολλούς τραυματίες έξω από σταθμό τρένου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Διώροφο λεωφορείο παρέσυρε πεζούς στο Λονδίνο - Αναφορές για πολλούς τραυματίες έξω από σταθμό τρένου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται ο οδηγός του λεωφορείου, επιβάτες αλλά και πεζοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο του Λονδίνου, όταν διώροφο λεωφορείο συγκρούστηκε έξω από τον πολυσύχναστο σταθμό τρένου στη Victoria Street, στο Γουέστμινστερ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι.

Λίγο μετά τις 8:00 το πρωί, ελικόπτερο-ασθενοφόρο κλήθηκε να μεταβεί στο σημείο, ενώ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα βρέθηκαν άμεσα εκεί. Σύμφωνα με τις αρχές, ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται ο οδηγός του λεωφορείου, επιβάτες αλλά και πεζοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης.

Σύμφωνα με την Sun, η περιοχή αποκλείστηκε από τις αρχές, με την κυκλοφορία να διακόπτεται πλήρως, καθώς τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν το έργο τους. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχουν νεκροί, ενώ η κατάσταση της υγείας του οδηγού παραμένει άγνωστη.



Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου ανακοίνωσε: «Κληθήκαμε στις 8:20 σήμερα (4 Σεπτεμβρίου) για τροχαίο στη Victoria Street, Westminster. Στείλαμε στο σημείο ασθενοφόρα, παραϊατρικούς, γιατρό ταχείας επέμβασης, υπεύθυνο κλινικής ομάδας, αξιωματικό συντονισμού περιστατικών και όχημα υποστήριξης. Επίσης, απογειώσαμε το ελικόπτερο-ασθενοφόρο του Λονδίνου. Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεργαζόμαστε με τις υπόλοιπες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης».



Από την πλευρά της, η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε: «Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν γύρω στις 08:20 σε αναφορές για σύγκρουση στη Victoria Street, SW1, που αφορούσε λεωφορείο και αρκετούς πεζούς. Αρκετοί πεζοί και επιβάτες του λεωφορείου έχουν τραυματιστεί και μεταφέρονται στο νοσοκομείο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θανάτους. Ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο. Δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Ο δρόμος παραμένει κλειστός και η κυκλοφορία εκτρέπεται. Όποιος έχει πληροφορίες παρακαλείται να επικοινωνήσει με την αστυνομία καλώντας το 101 και δίνοντας τον κωδικό CAD 1605/4Sep».



