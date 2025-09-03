Ο Τραμπ ζητά την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς: Αν το κάνει, τα πράγματα θα αλλάξουν γρήγορα
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Όμηροι Χαμάς

Ο Τραμπ ζητά την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς: Αν το κάνει, τα πράγματα θα αλλάξουν γρήγορα

Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν το αίτημά του ικανοποιηθεί, οι εξελίξεις θα είναι άμεσες και η κρίση θα λήξει

Ο Τραμπ ζητά την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς: Αν το κάνει, τα πράγματα θα αλλάξουν γρήγορα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του, ζήτησε από τη Χαμάς να επιστρέψει άμεσα όλους τους 20 ομήρους που κρατά, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση θα αλλάξει γρήγορα εάν ικανοποιηθεί το αίτημά του.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς πρέπει να επιστρέψει άμεσα όλους τους 20 ομήρους που κρατά, προσθέτοντας ότι η επιστροφή μόνο λίγων (2, 5 ή 7) δεν είναι αποδεκτή. Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν το αίτημά του ικανοποιηθεί, οι εξελίξεις θα είναι άμεσες και η κρίση θα λήξει.

Ειδήσεις σήμερα:

Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών - Έπαιζαν έως και €1 εκατ., πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Το οπλοστάσιο της Κίνας που παρουσιάστηκε στην παρέλαση στο Πεκίνο - Διηπειρωτικοί πύραυλοι, μαχητικά νέας γενιάς, drones, όπλα λέιζερ και λύκοι ρομπότ

Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην ιστορία, την παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης