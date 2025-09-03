Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Ο Τραμπ ζητά την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς: Αν το κάνει, τα πράγματα θα αλλάξουν γρήγορα
Ο Τραμπ ζητά την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς: Αν το κάνει, τα πράγματα θα αλλάξουν γρήγορα
Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν το αίτημά του ικανοποιηθεί, οι εξελίξεις θα είναι άμεσες και η κρίση θα λήξει
Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του, ζήτησε από τη Χαμάς να επιστρέψει άμεσα όλους τους 20 ομήρους που κρατά, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση θα αλλάξει γρήγορα εάν ικανοποιηθεί το αίτημά του.
Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς πρέπει να επιστρέψει άμεσα όλους τους 20 ομήρους που κρατά, προσθέτοντας ότι η επιστροφή μόνο λίγων (2, 5 ή 7) δεν είναι αποδεκτή. Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν το αίτημά του ικανοποιηθεί, οι εξελίξεις θα είναι άμεσες και η κρίση θα λήξει.
