H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Η Μπουρκίνα Φάσο εγκρίνει νόμο που ποινικοποιεί την ομοφυλοφιλία
Η Μπουρκίνα Φάσο εγκρίνει νόμο που ποινικοποιεί την ομοφυλοφιλία
Ο νόμος προβλέπει ποινές φυλάκισης δύο ως πέντε ετών και την επιβολή προστίμων - Για τους αλλοδαπούς η ποινή θα είναι η απέλαση από τη χώρα
Η Μπουρκίνα Φάσο, χώρα που κυβερνά στρατιωτική χούντα, υιοθέτησε χθες Δευτέρα νόμο που προβλέπει την επιβολή ποινών φυλάκισης ως και πέντε ετών για «δράστες ομοφυλοφιλικών πράξεων», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
Ως χθες δεν υπήρχε κάποιος νόμος που να βάζει στο στόχαστρο ειδικά τους ομοφυλόφιλους στην Μπουρκίνα Φάσο, όπου πάντως ζούσαν διακριτικά.
Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε ομόφωνα από τα 71 μέλη του διορισμένου –όχι εκλεγμένου– μεταβατικού κοινοβουλίου της χώρας της δυτικής Αφρικής, που υποκαθιστά τη Βουλή αφότου κατέλαβαν την εξουσία οι στρατιωτικοί, πριν από σχεδόν τρία χρόνια.
«Ο νόμος προβλέπει ποινές φυλάκισης δύο ως πέντε ετών και την επιβολή προστίμων», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Εντασό Ροντρίγκ Μπαγιαλά, κατά ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση RTB.
Διευκρίνισε ότι για τους αλλοδαπούς, η ποινή θα είναι η απέλαση από τη χώρα.
Οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις είναι εκτός νόμου στο ένα τρίτο των χωρών του κόσμου. Σε κάποιες από αυτές, θεωρούνται ποινικό αδίκημα που επισύρει από ποινές φυλάκισης ως ακόμη και την ποινή του θανάτου.
Στην αφρικανική ήπειρο, η ομοφυλοφιλία είναι ποινικοποιημένη σε περίπου τριάντα χώρες και ορισμένες έκαναν το τελευταίο διάστημα ακόμη πιο αυστηρή τη νομοθεσία τους, όπως ιδίως η Γκάνα και η Ουγκάντα.
Ειδήσεις σήμερα:
Μαφία της Κρήτης: Ένα ολόκληρο δωμάτιο καλύπτουν τα ναρκωτικά, τα όπλα, τα μετρητά και τα εκρηκτικά της οργάνωσης - Δείτε φωτογραφία
«Έπαθα αμνησία, δεν εγκατέλειψα κανέναν», υποστηρίζει η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Νέα αναβολή... εκτέλεσης πέτυχε το ιστορικό Καφέ Γκρέκο στη Ρώμη: «Θα το σώσουμε» λέει ο ιδιοκτήτης του
Ως χθες δεν υπήρχε κάποιος νόμος που να βάζει στο στόχαστρο ειδικά τους ομοφυλόφιλους στην Μπουρκίνα Φάσο, όπου πάντως ζούσαν διακριτικά.
Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε ομόφωνα από τα 71 μέλη του διορισμένου –όχι εκλεγμένου– μεταβατικού κοινοβουλίου της χώρας της δυτικής Αφρικής, που υποκαθιστά τη Βουλή αφότου κατέλαβαν την εξουσία οι στρατιωτικοί, πριν από σχεδόν τρία χρόνια.
«Ο νόμος προβλέπει ποινές φυλάκισης δύο ως πέντε ετών και την επιβολή προστίμων», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Εντασό Ροντρίγκ Μπαγιαλά, κατά ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση RTB.
Διευκρίνισε ότι για τους αλλοδαπούς, η ποινή θα είναι η απέλαση από τη χώρα.
Οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις είναι εκτός νόμου στο ένα τρίτο των χωρών του κόσμου. Σε κάποιες από αυτές, θεωρούνται ποινικό αδίκημα που επισύρει από ποινές φυλάκισης ως ακόμη και την ποινή του θανάτου.
Στην αφρικανική ήπειρο, η ομοφυλοφιλία είναι ποινικοποιημένη σε περίπου τριάντα χώρες και ορισμένες έκαναν το τελευταίο διάστημα ακόμη πιο αυστηρή τη νομοθεσία τους, όπως ιδίως η Γκάνα και η Ουγκάντα.
Ειδήσεις σήμερα:
Μαφία της Κρήτης: Ένα ολόκληρο δωμάτιο καλύπτουν τα ναρκωτικά, τα όπλα, τα μετρητά και τα εκρηκτικά της οργάνωσης - Δείτε φωτογραφία
«Έπαθα αμνησία, δεν εγκατέλειψα κανέναν», υποστηρίζει η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Νέα αναβολή... εκτέλεσης πέτυχε το ιστορικό Καφέ Γκρέκο στη Ρώμη: «Θα το σώσουμε» λέει ο ιδιοκτήτης του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα