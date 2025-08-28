Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Στο 4,8% του ΑΕΠ θα αυξηθεί ο αμυντικός προϋπολογισμός της Πολωνίας το 2026
Στο 4,8% του ΑΕΠ θα αυξηθεί ο αμυντικός προϋπολογισμός της Πολωνίας το 2026
Η χώρα, που γειτονεύει με την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τη Ρωσία, αυξάνει εδώ και πολλά χρόνια τις δαπάνες για την άμυνα
Η Πολωνία θα αυξήσει στο 4,8% του ΑΕΠ της τον αμυντικό προϋπολογισμό της για το 2026, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών, παρουσιάζοντας το σχέδιο προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς.
Η χώρα, που γειτονεύει με την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τη Ρωσία, αυξάνει εδώ και πολλά χρόνια τον αμυντικό προϋπολογισμό της που φέτος ανήλθε στο 4,7% του ΑΕΠ.
Στο προσχέδιο προϋπολογισμού του 2026 προβλέπεται να δαπανηθεί για την άμυνα «το ποσό ρεκόρ των 200 δισ. ζλότι», ή 46,87 δισ. ευρώ, είπε ο υπουργός Αντρέι Ντομάνσκι.
Με τον φόβο της ρωσικής απειλής, η Βαρσοβία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της, συνάπτοντας συμβάσεις αγοράς όπλων πολλών δισεκατομμυρίων ζλότι, κυρίως με τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.
Το 2024 η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα ύψους 2,3 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγάς της.
Ειδήσεις σήμερα:
Αντιμέτωπος με αυστηρό πρόστιμο ο Δήμος Πάτμου για την εγκατάλειψη του βιολογικού καθαρισμού
«Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, σκοτώνει παιδιά και αμάχους» - Σφοδρές αντιδράσεις από ΕΕ και Βρετανία για τη νέα φονική επίθεση στο Κίεβο
Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: €120 εκατ. από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ, δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο
Η χώρα, που γειτονεύει με την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τη Ρωσία, αυξάνει εδώ και πολλά χρόνια τον αμυντικό προϋπολογισμό της που φέτος ανήλθε στο 4,7% του ΑΕΠ.
Στο προσχέδιο προϋπολογισμού του 2026 προβλέπεται να δαπανηθεί για την άμυνα «το ποσό ρεκόρ των 200 δισ. ζλότι», ή 46,87 δισ. ευρώ, είπε ο υπουργός Αντρέι Ντομάνσκι.
Με τον φόβο της ρωσικής απειλής, η Βαρσοβία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της, συνάπτοντας συμβάσεις αγοράς όπλων πολλών δισεκατομμυρίων ζλότι, κυρίως με τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.
Το 2024 η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα ύψους 2,3 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγάς της.
Ειδήσεις σήμερα:
Αντιμέτωπος με αυστηρό πρόστιμο ο Δήμος Πάτμου για την εγκατάλειψη του βιολογικού καθαρισμού
«Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, σκοτώνει παιδιά και αμάχους» - Σφοδρές αντιδράσεις από ΕΕ και Βρετανία για τη νέα φονική επίθεση στο Κίεβο
Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: €120 εκατ. από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ, δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα