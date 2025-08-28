Στο 4,8% του ΑΕΠ θα αυξηθεί ο αμυντικός προϋπολογισμός της Πολωνίας το 2026

Η χώρα, που γειτονεύει με την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τη Ρωσία, αυξάνει εδώ και πολλά χρόνια τις δαπάνες για την άμυνα