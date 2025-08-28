Μακρόν μετά τις νέες απειλές Τραμπ: Η ΕΕ πρέπει να εξετάσει αντίποινα στις ψηφιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Την ανάγκη να διερευνήσει η Ευρώπη τις επιλογές της στον τομέα του ψηφιακού τομέα, μετά την επίθεση του Τραμπ τη Δευτέρα, επισήμανε ο Γάλλος πρόεδρος στους υπουργούς του σύμφωνα με το Politico