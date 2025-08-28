Μακρόν μετά τις νέες απειλές Τραμπ: Η ΕΕ πρέπει να εξετάσει αντίποινα στις ψηφιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ
Την ανάγκη να διερευνήσει η Ευρώπη τις επιλογές της στον τομέα του ψηφιακού τομέα, μετά την επίθεση του Τραμπ τη Δευτέρα, επισήμανε ο Γάλλος πρόεδρος στους υπουργούς του σύμφωνα με το Politico
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει την επιβολή αντίποινων στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για νέους δασμούς, ως αντίδραση στους κανονισμούς και τους φόρους στον τομέα της τεχνολογίας, τόνισε στους υπουργούς του ο Εμανουέλ Μακρόν.
Στη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Μακρόν επισήμανε την ανάγκη να διερευνήσει η Ευρώπη τις επιλογές της στον τομέα του ψηφιακού τομέα, μετά την επίθεση του Τραμπ τη Δευτέρα. Σύμφωνα με ανώτερο Γάλλο κυβερνητικό αξιωματούχο, που επικαλείται το Politico, ο πρόεδρος Μακρόν ανέφερε ότι η ΕΕ δεν πρέπει να αποκλείσει τη δυνατότητα να εξετάσει αντίποινα κατά των Αμερικανικών τεχνολογικών «παικτών».
Η δήλωση αυτή έγινε αφού ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει νέους δασμούς σε χώρες, των οποίων οι κανονισμοί στον τομέα της ψηφιακής αγοράς θεωρούνται πως αδικούν τις αμερικανικές εταιρείες. Αυτή η απειλή ήρθε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή μιας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Βρυξελλών, η οποία προβλέπει έναν κατώτατο φόρο 15% για τις εξαγωγές της ΕΕ στις ΗΠΑ. Η απειλή του Τραμπ για νέα μέτρα έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία, προκαλώντας έκπληξη στους Ευρωπαίους αξιωματούχους.
Ο Μακρόν, που παραδοσιακά ηγείται της ευρωπαϊκής γραμμής για πιο αυστηρές εμπορικές θέσεις απέναντι στον Τραμπ, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εμπορική συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη δεν «κατάφερε να φοβίσει αρκετά» για να εξασφαλίσει καλύτερους όρους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις ενστάσεις της Γαλλίας, φαίνεται να αποφεύγει μια εμπορική σύγκρουση πλήρους κλίμακας με τις ΗΠΑ, με τα περισσότερα κράτη-μέλη να μην επιθυμούν να ενεργοποιήσουν σημαντικά αντίμετρα.
Πληροφορίες από το περιβάλλον του Μακρόν επιβεβαιώνουν ότι η ιδέα των αντίποινων είναι πράγματι η θέση του Γάλλου προέδρου, ο οποίος αναμένεται να συζητήσει περαιτέρω το ζήτημα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς αργότερα αυτή την εβδομάδα.
