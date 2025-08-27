Το «ξεκόβει» η Ρωσία για τις εγγυήσεις ασφαλείας: Όχι ευρωπαϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία - Επιζήμια η δημόσια συζήτηση
Εκτιμούμε τις προσπάθειες του Τραμπ, πιστεύουμε πως μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα, τόνισε ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ
Η Ρωσία εξακολουθεί να στηρίζει την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία μέσω πολιτικών και διπλωματικών οδών, αλλά θεωρεί απαραίτητη την αμοιβαιότητα από την πλευρά του Κιέβου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.
Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τόνισε ότι «η ρωσική πλευρά διατηρεί την αποφασιστικότητά της να επιλύσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία, κατά προτίμηση με πολιτικά και διπλωματικά μέσα. Αυτό, βεβαίως, απαιτεί αμοιβαιότητα από την Ουκρανία».
Ο Πεσκόφ στάθηκε ιδιαίτερα στις μεσολαβητικές πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα τις θεωρεί κρίσιμες. «Εκτιμούμε ιδιαίτερα και ελπίζουμε ότι οι ειρηνευτικές προσπάθειες και οι μεσολαβητικές πρωτοβουλίες από την πλευρά του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνεχιστούν», σημείωσε και συμπλήρωσε ότι «πιστεύουμε πως αυτές οι προσπάθειες είναι πολύ σημαντικές και μπορούν πραγματικά να συμβάλουν στην επίλυση αυτής της περίπλοκης, μακροχρόνιας σύγκρουσης, που δεν προκλήθηκε από εμάς».
Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τόνισε ότι το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας αποτελεί καθοριστικό στοιχείο σε οποιαδήποτε συζήτηση για την επίλυση του πολέμου. Επέμεινε, ωστόσο, πως η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα σημαίνει παρουσία του ΝΑΤΟ εκεί -κάτι που η Ρωσία είχε σκοπό να αποτρέψει εξ αρχής.
«Πράγματι, στην αρχή (σ.σ. του πολέμου) ήταν η προώθηση στρατιωτικής υποδομής του ΝΑΤΟ και η διείσδυση στρατιωτικής υποδομής στην Ουκρανία, που θα μπορούσαν πιθανότατα να αναφερθούν μεταξύ των ριζικών αιτίων της κατάστασης σύγκρουσης η οποία ανέκυψε» είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. «Επομένως, έχουμε αρνητική στάση απέναντι σε αυτές τις συζητήσεις»
Όσο για τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων και ειδικά για τις εγγυήσεις ασφαλείας, τόνισε: «Φυσικά, αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα στο πλαίσιο των προσπαθειών για εξεύρεση λύσης. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, το ζήτημα αυτό βρίσκεται πάντοτε στην ατζέντα των επαφών που διεξάγονται».
Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας μπορεί να είναι επιζήμια. «Δεν θα θέλαμε να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα σε δημόσιο επίπεδο τώρα. Πιστεύουμε ότι αυτό δεν ωφελεί τη συνολική αποτελεσματικότητα» κατέληξε ο Πεσκόφ.
