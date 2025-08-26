Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Air China στη Σιβηρία λόγω βλάβης σε κινητήρα
Είχε αναχωρήσει από το Λονδίνο με προορισμό το Πεκίνο

1 ΣΧΟΛΙΟ
Συναγερμός σήμανε κατά τη διάρκεια πτήσης της Air China, όταν το Boeing 777 με 265 επιβαίνοντες παρουσίασε βλάβη σε έναν από τους κινητήρες του, ενώ βρισκόταν στον αέρα με προορισμό το Πεκίνο.

Σύμφωνα με τη ρωσική πολιτική αεροπορία (Rosaviatsia), το πλήρωμα αποφάσισε να εκτρέψει την πορεία της πτήσης και να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Νίζνεβαρτοφσκ, στη δυτική Σιβηρία. Όπως διευκρινίστηκε, η απόφαση λήφθηκε για λόγους ασφαλείας, καθώς η βλάβη εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης και έκρινε αναγκαία την αλλαγή σχεδίου.

Όπως έγινε γνωστό, η Air China δρομολόγησε αμέσως εφεδρικό αεροπλάνο προς το Νίζνεβαρτοφσκ, το οποίο επρόκειτο να φτάσει αργότερα την ίδια ημέρα, προκειμένου να μεταφέρει τους επιβάτες με ασφάλεια στον τελικό τους προορισμό, το Πεκίνο.


1 ΣΧΟΛΙΟ

