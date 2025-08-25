Υπό κράτηση άνδρας για τους τέσσερις μυστηριώδεις θανάτους στον Σηκουάνα - Άστεγοι δύο από τα θύματα
Υπό κράτηση άνδρας για τους τέσσερις μυστηριώδεις θανάτους στον Σηκουάνα - Άστεγοι δύο από τα θύματα
Αρνείται να δώσει λεπτομερείς απαντήσεις ο ύποπτος - Δεν είναι σαφές αν οι τέσσερις άνδρες γνωρίζονταν μεταξύ τους
Ένας άνδρας στη Γαλλία συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο σε σχέση με την ανακάλυψη τεσσάρων πτωμάτων στον Σηκουάνα.
Ο ύποπτος, τον οποίο οι εισαγγελείς περιέγραψαν ως «άστεγο άνδρα 20-30 ετών», οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου την Κυριακή, ανέφερε η εισαγγελία του Κρετέιγ.
Τα πτώματα τεσσάρων ανδρών ανακαλύφθηκαν στις 13 Αυγούστου στον δήμο Σουαζί-λε-Ρουά του Παρισιού.
Ο συναγερμός σήμανε μετά από την αναφορά ενός επιβάτη τρένου που είδε στον ποταμό να επιπλέει ένα πτώμα.
Αργότερα ταυτοποιήθηκε ως 48χρονος Γάλλος που ανασύρθηκε σε «σχετικά άθικτη» κατάσταση, σύμφωνα με την εισαγγελία. Η αυτοψία αποκάλυψε τραύματα που υποδηλώνουν ότι στραγγαλίστηκε. Φορούσε μπλουζάκι, αλλά ήταν γυμνός από τη μέση και κάτω.
Τα άλλα πτώματα βρέθηκαν σε πολύ προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης, γεγονός που δυσχέρανε τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου τους.
Το δεύτερο πτώμα, ενός 21χρονου Αλγερινού, είχε τραύματα που συνάδουν με στραγγαλισμό. Η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί από τους συγγενείς του την εβδομάδα πριν από την εύρεση του πτώματός του.
Τα άλλα δύο θύματα, ένας 21χρονος Αλγερινός και ένας 26χρονος Τυνήσιος, ταυτοποιήθηκαν ως άστεγοι άνδρες που σύχναζαν στην περιοχή κοντά στο σημείο όπου βρέθηκαν τα πτώματά τους. Και οι δύο είχαν εξαφανιστεί από τα τέλη Ιουλίου.
Για την ώρα δεν είναι σαφές αν οι τέσσερις άνδρες γνωρίζονταν μεταξύ τους, αν και όλοι είχαν σχέση με την περιοχή όπου βρέθηκαν τα πτώματα.
Η περιοχή ήταν σημείο συνάντησης αστέγων και «περιστασιακών συναντήσεων ομοφυλοφίλων», ανέφερε η εισαγγελία.
Ο ύποπτος σύχναζε και αυτός στην περιοχή. Όταν συνελήφθη είχε μάλιστα στην κατοχή του έγγραφα που ανήκαν σε ένα από τα θύματα.
Οι απαντήσεις που δίνει είναι πολύ σύντομες και αρνείται να απαντήσει για τα εγκλήματα.
