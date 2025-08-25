Αύξηση της παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα στην Κίνα αλλά και νέο ρεκόρ της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές

Η χώρα βρίσκεται σε καλό δρόμο για την εγκατάσταση επαρκούς δυναμικότητας καθαρής ενέργειας (ηλιακής, αιολικής, υδροηλεκτρικής, πυρηνικής) εντός 2025 για την κάλυψη των συνολικών αναγκών για ηλεκτρισμό της Γερμανίας και της Βρετανίας μαζί.Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δεσμευόταν το 2021 πως θα «ελέγχονται αυστηρά» τα ενεργειακά έργα που βασίζονται στην καύση άνθρακα κι η αύξηση της κατανάλωσης άνθρακα, προτού αρχίσουν να «μειώνονται προοδευτικά» μεταξύ του 2026 και του 2030.Ωστόσο, το κείμενο επισημαίνει ότι μόλις 1 GW δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρισμού με καύση άνθρακα αποσύρθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2025, που σημαίνει πως η χώρα είναι ακόμη πολύ μακριά από τον στόχο να έχουν αποσυρθεί συνολικά 30 GW από το 2020 ως το τέλος του 2030.«Ισχυρά συμφέροντα του τομέα του άνθρακα» συνεχίζουν να ασκούν πίεση υπέρ έργων του είδους, εξήγησε η Τσι Τσιν, βασική συγγραφέας της έκθεσης κι αναλύτρια ειδικευμένη στην Κίνα στο CREA.Κι αυτά τα νέα έργα που βασίζονται στην καύση άνθρακα «μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», προειδοποίησε η ίδια.Η Κίνα αναμένεται να ανακοινώσει τους νέους στόχους της όσον αφορά τις εκπομπές και την ενέργεια εντός μηνών, όταν θα δώσει στη δημοσιότητα το 15ο πενταετές πλάνο της για την περίοδο 2026-2030.Ο κ. Σι υποσχέθηκε τον Απρίλιο πως η χώρα του προσεχώς θα παρουσιάσει λεπτομερώς τις δεσμεύσεις της ως προς τη μείωση των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ως το 2035, ενόψει της COP30 του Νοεμβρίου.