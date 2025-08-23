Ο Τραμπ δίνει ξανά δύο εβδομάδες διορία στον Πούτιν, χωρίς καμία ένδειξη προόδου στις συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το ενδεχόμενο να μην πράξει τίποτα αν ο Πούτιν δεν προσέλθει σε διάλογο, δήλωσε: «Θα δούμε. Θα δω ποιος φταίει»