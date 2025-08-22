bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Πάρτι γενεθλίων για τα δίδυμα πάντα του ζωολογικού κήπου του Βερολίνου
Πάρτι γενεθλίων για τα δίδυμα πάντα του ζωολογικού κήπου του Βερολίνου
Το «δώρο» που τους έκαναν οι υπεύθυνοι ήταν παγωμένες μπάλες με χυμό πατζαριού και καρότου
Τα πρώτα τους γενέθλια γιόρτασαν σήμερα τα δίδυμα πάντα του ζωολογικού κήπου του Βερολίνου, η Λένι και η Λότι.
Το δώρο για αυτή την ξεχωριστή ημέρα ήταν παγωμένες μπάλες από χυμό παντζαριού και καρότου. Οι μικρές τις έγλειψαν με περιέργεια τις μπάλες και μετά σκαρφάλωσαν σε ένα μπαμπού και έπαιξαν.
Τα χαριτωμένα αρκουδάκια γεννήθηκαν πριν από ακριβώς ένα χρόνο και από τότε έχουν μεγαλώσει εντυπωσιακά. Δεν ήταν ούτε καν 200 γραμμάρια η κάθε μία όταν γεννήθηκαν, αλλά σήμερα έχουν φτάσει τα 21 κιλά η κάθε μία.
Από τυφλά ζωάκια, σήμερα σκαρφαλώνουν επιδέξια και τρώνε μπαμπού, ακόμα κι αν το γάλα της μητέρας τους εξακολουθεί να τους αρέσει περισσότερο.
Η μητέρα τους, η 12χρονη Μενγκ Μενγκ, είχε ήδη γεννήσει τα δίδυμα Πιτ και Πάουλε.
Τα πάντα, που είναι πολύ σπάνια στη φύση, είναι ιδιοκτησία της Κίνας, η οποία τα δανείζει σε επιλεγμένες χώρες, μια διαδικασία που έχει γίνει γνωστή ως «διπλωματία των πάντα».
Υπολογίζεται ότι υπάρχουν σήμερα λιγότερα από 2.000 ενήλικα πάντα στην άγρια φύση.
