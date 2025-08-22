Αναστάτωση στις ΗΠΑ για τις ραδιενεργές κατεψυγμένες γαρίδες - Ανακαλούνται νέες παρτίδες σε πολλές πολιτείες
Αναστάτωση στις ΗΠΑ για τις ραδιενεργές κατεψυγμένες γαρίδες - Ανακαλούνται νέες παρτίδες σε πολλές πολιτείες
Υπάρχει πιθανότητα τα συγκεκριμένα προϊόντα να έχουν επιμολυνθεί με Καίσιο-137, ραδιενεργό ισότοπο που προκύπτει ως παραπροϊόν πυρηνικών αντιδράσεων
Μεγαλώνει η ανησυχία στις ΗΠΑ λόγω παρτίδων κατεψυγμένων γαρίδων, που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί σε ραδιενεργό μόλυνση, αποσύρθηκε από την αγορά, ανακοίνωσαν οι ομοσπονδιακές αρχές την Πέμπτη.
Η εταιρεία Southwind Foods με έδρα την Καλιφόρνια προχώρησε σε ανάκληση κατεψυγμένων γαρίδων που κυκλοφόρησαν με τα εμπορικά σήματα Sand Bar, Arctic Shores, Best Yet, Great American και First Street. Τα συσκευασμένα προϊόντα είχαν διανεμηθεί σε καταστήματα και χονδρεμπόρους μεταξύ 17 Ιουλίου και 8 Αυγούστου σε εννέα πολιτείες: Αλαμπάμα, Αριζόνα, Καλιφόρνια, Μασαχουσέτη, Μινεσότα, Πενσιλβάνια, Γιούτα, Βιρτζίνια και Ουάσιγκτον.
Σύμφωνα με τις αρχές, υπάρχει πιθανότητα τα συγκεκριμένα προϊόντα να έχουν επιμολυνθεί με Καίσιο-137, ραδιενεργό ισότοπο που προκύπτει ως παραπροϊόν πυρηνικών αντιδράσεων.
Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, τα καταστήματα Walmart είχαν επίσης ανακαλέσει πακέτα κατεψυγμένων ωμών γαρίδων Great Value σε 13 πολιτείες, λόγω της ίδιας ανησυχίας για πιθανή ραδιενεργό μόλυνση.
Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας, αφού οι ομοσπονδιακοί επιθεωρητές εντόπισαν Καίσιο-137 σε εμπορευματοκιβώτια που έφτασαν σε τέσσερα λιμάνια των ΗΠΑ, αλλά και σε δείγμα κατεψυγμένων πανέ γαρίδων που είχαν εισαχθεί από την ινδονησιακή εταιρεία BMS Foods.
Η FDA συστήνει στους καταναλωτές να μην καταναλώσουν τα ανακληθέντα προϊόντα. Το Καίσιο-137 ανιχνεύεται γενικά στο περιβάλλον –στα τρόφιμα, στο έδαφος και στον αέρα– ωστόσο ο βασικός κίνδυνος για την υγεία προκύπτει από μακροχρόνια και επαναλαμβανόμενη έκθεση σε χαμηλές δόσεις, που μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου.
Η εταιρεία Southwind Foods με έδρα την Καλιφόρνια προχώρησε σε ανάκληση κατεψυγμένων γαρίδων που κυκλοφόρησαν με τα εμπορικά σήματα Sand Bar, Arctic Shores, Best Yet, Great American και First Street. Τα συσκευασμένα προϊόντα είχαν διανεμηθεί σε καταστήματα και χονδρεμπόρους μεταξύ 17 Ιουλίου και 8 Αυγούστου σε εννέα πολιτείες: Αλαμπάμα, Αριζόνα, Καλιφόρνια, Μασαχουσέτη, Μινεσότα, Πενσιλβάνια, Γιούτα, Βιρτζίνια και Ουάσιγκτον.
Σύμφωνα με τις αρχές, υπάρχει πιθανότητα τα συγκεκριμένα προϊόντα να έχουν επιμολυνθεί με Καίσιο-137, ραδιενεργό ισότοπο που προκύπτει ως παραπροϊόν πυρηνικών αντιδράσεων.
Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, τα καταστήματα Walmart είχαν επίσης ανακαλέσει πακέτα κατεψυγμένων ωμών γαρίδων Great Value σε 13 πολιτείες, λόγω της ίδιας ανησυχίας για πιθανή ραδιενεργό μόλυνση.
Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας, αφού οι ομοσπονδιακοί επιθεωρητές εντόπισαν Καίσιο-137 σε εμπορευματοκιβώτια που έφτασαν σε τέσσερα λιμάνια των ΗΠΑ, αλλά και σε δείγμα κατεψυγμένων πανέ γαρίδων που είχαν εισαχθεί από την ινδονησιακή εταιρεία BMS Foods.
Η FDA συστήνει στους καταναλωτές να μην καταναλώσουν τα ανακληθέντα προϊόντα. Το Καίσιο-137 ανιχνεύεται γενικά στο περιβάλλον –στα τρόφιμα, στο έδαφος και στον αέρα– ωστόσο ο βασικός κίνδυνος για την υγεία προκύπτει από μακροχρόνια και επαναλαμβανόμενη έκθεση σε χαμηλές δόσεις, που μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή
Το Top 5 των τουριστών στην Ελλάδα - Ποιες εθνικότητες ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα, ρεκόρ στις πτήσεις από ΗΠΑ
Η εξωπραγματική μηνιαία «σύνταξη» και η έπαυλη στη Μαδρίτη - Τι λέει το προγαμιαίο συμβόλαιο που υπέγραψαν Ρονάλντο και Τζορτζίνα
Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή
Το Top 5 των τουριστών στην Ελλάδα - Ποιες εθνικότητες ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα, ρεκόρ στις πτήσεις από ΗΠΑ
Η εξωπραγματική μηνιαία «σύνταξη» και η έπαυλη στη Μαδρίτη - Τι λέει το προγαμιαίο συμβόλαιο που υπέγραψαν Ρονάλντο και Τζορτζίνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα