Απειλές από τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας για πλήρη καταστροφή της πόλης της Γάζας: «Σύντομα θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης»

«Αν η Χαμάς δεν δεχθεί την ειρήνη με τους όρους που υπαγορεύονται από το Ισραήλ, η πρωτεύουσά της θα γίνει Ράφα ή Μπέιτ Χανούν»,  γράφει σε ανάρτησή του ο Ισραέλ Κατς

Η πόλη της Γάζας θα καταστραφεί, αν η Χαμάς δεν δεχθεί την ειρήνη με τους όρους που υπαγορεύονται από το Ισραήλ, απείλησε σήμερα ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

«Σύντομα οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν για τους φονιάδες και τους βιαστές της Χαμάς στη Γάζα, μέχρι να δεχθούν τους όρους που τίθενται από το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου, κυρίως την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό» του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος, γράφει ο υπουργός στον λογαριασμό του στο X.

«Αν δεν δεχθούν, η Γάζα, η πρωτεύουσα της Χαμάς, θα γίνει Ράφα ή Μπέιτ Χανούν», πρόσθεσε αναφερόμενος σε δύο πόλεις της λωρίδας της Γάζας που έχουν σε μεγάλο βαθμό ισοπεδωθεί από το Ισραήλ στον πόλεμο που διεξάγει εδώ και σχεδόν δύο χρόνια εναντίον της Χαμάς.




