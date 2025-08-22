Απειλές από τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας για πλήρη καταστροφή της πόλης της Γάζας: «Σύντομα θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης»

«Αν η Χαμάς δεν δεχθεί την ειρήνη με τους όρους που υπαγορεύονται από το Ισραήλ, η πρωτεύουσά της θα γίνει Ράφα ή Μπέιτ Χανούν», γράφει σε ανάρτησή του ο Ισραέλ Κατς